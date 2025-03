Sonya Kraus schaut in den Spiegel – und erkennt sich kaum wieder

Schöner, dünner, größer – in Zeiten von Social Media verfallen viele, vor allem junge Menschen, in einen Selbstoptimierungswahn. Sie sehen Leute auf Instagram und Co. und eifern ihnen nach, ohne zu begreifen, dass viele Fotos überhaupt nicht der Realität entsprechen – mittels weniger Handgriffe kreieren viele Nutzer in kürzester Zeit ein völlig neues Bild, dass mit dem Original nur noch wenig zu tun hat.

Während die einen vergleichsweise harmlos vorgehen und Gegenstände aus einem Bild retuschieren, damit es ansehnlicher ist, greifen andere zu harten Mitteln – sie bearbeiten ihren Körper und nutzen Gesichtsfilter, um möglichst nah an ihre Vorstellung von Perfektion zu gelangen. Auch Sonya Kraus kommt damit nun in Berührung.

Sonya Kraus erkennt sich selbst nicht wieder

Eine Falte da, ein paar graue Härchen hier – im Alter nichts Ungewöhnliches, aber für viele Menschen ist genau das ein Dorn im Auge. Daher machen immer mehr Menschen Gebrauch von Filtern und Weichzeichnern. Auch Moderatorin Sonya Kraus ist damit in Berührung gekommen. Auch wenn sie sofort Gefallen daran gefunden hat, verliert sie, im Gegensatz zu vielen anderen, dennoch nicht den Blick für die Realität.

Zu ihren Fotos schreibt Moderatorin Sonya Kraus: „Also so ein Weichzeichner ist in meinem Alter ja schon was Feines! Problem: Morgens guckst du in den Spiegel und denkst: ‚Who the f***k are you? Hexe Schrumpeldei?'“

Fans sind begeistert von Sonya Kraus Selbstironie

Ihre Fans lieben Sonya Kraus für ihre herrlich selbstironische Art und können ihr Problem vollkommen nachvollziehen. Dennoch sind sich alle einig, dass selbst das Alter eine Frau wie sie nicht entstellen kann:

„Sonya, die Flamme meiner Jugend! Und immer noch so attraktiv und herrlich selbstironisch.“

„Fühle ich total!“

„Sonja, du bist die Coolste! Dein Humor und dich selbst auf die Schüppe nehmen, grandios!“

„Du bist und bleibst eine schöne Frau auch ohne Weichzeichner!“

Sonya Kraus geht mit gutem Beispiel voran – jeder hat schon mal Gefallen an optimierenden Filtern gefunden, die kleine Problemzonen im Nu korrigieren. Wichtig dabei ist jedoch niemals den Blick für die Realität zu verlieren, auch wenn einem das manchmal nicht ganz so leicht fällt.