Sonja Zietlow: Freudige Nachricht für die Moderatorin – Fans drücken die Daumen

Sonja Zietlow gehört seit vielen Jahren zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft. Mit ihrer legendären Rolle im „Dschungelcamp“ hat sie sich einen festen Platz in der Unterhaltungslandschaft gesichert und bereits viele Promis bei ihren persönlichen Herausforderungen in der australischen Wildnis begleitet. Doch der TV-Star kann nicht nur gewitzt aus fernen Ländern moderieren, sondern auch ernst.

Dies stellt sie nun bereits in der zweiten Staffel von „Die Verräter“ unter Beweis, die in wenigen Wochen anlaufen wird. Schon vor TV-Premiere hat Sonja Zietlow freudige Nachrichten zu verkünden!

Sonja Zietlow lässt die Bombe platzen!

Moderatorin Sonja Zietlow hat in ihrer Karriere bereits viele Erfolge gefeiert – jetzt fehlt nur noch die Kirsche auf der Torte! Auf Instagram lässt die TV-Queen die Bombe platzen: Sie hat sich gleich zwei Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis geschnappt. Mit ihrer Reality-Spielshow „Die Verräter“ geht sie in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ ins Rennen. Doch damit nicht genug!

+++Sonja Zietlow: Nach dem „Dschungelcamp“ herrscht Gewissheit+++

Auch als „Beste Moderatorin/Einzelleistung Unterhaltung“ wird sie für ihre Performance bei der RTL-Sendung ins Rampenlicht gerückt. Ein doppelter Triumph, der für Sonja der krönende Abschluss eines herausragenden TV-Jahres sein könnte. Fans finden in der Kommentarspalte deutliche Worte für die Nominierungen.

Sonja Zietlow: Fans haben gemischte Gefühle

So freuen sich einige Fans der Moderatorin genauso, wie Zietlow selbst. „Absolut verdient! So eine spannende Sendung und dazu eine tolle Kommentatorin dazu“, schreibt ein Instagram-User. „Verdient, gut umgesetzt!“, bestärkt ein anderer Zuschauer die ausgeschriebenen Preise.

Doch nicht alle verlieren positive Worte über die RTL-Show. So missfällt vielen vor allem der Cast von „Die Verräter.“ „Der Cast letztes Jahr war super. Scheint dieses Jahr nicht so toll zu werden, wenn ich mir die ersten drei genannten Kandidaten so ansehe“ und „Bei der zweiten Staffel scheinen die echten Promis schon wieder auszugehen“, äußern sich etwa zwei User.

Bisher bestätigte Teilnehmer sind die beiden Ex-„Bachelorettes“ Gerda Lewis und Jessica Haller und TikTok-Star Helge Mark.

Ob die insgesamt 16 Prominenten sich als Verbündete oder Kontrahenten bei „Die Verräter“ gegenüberstehen, erfahren Zuschauer ab dem 10. Oktober in einem Halloween-Spezial. Als Überraschung sind zeitgleich die ersten beiden Folgen auf RTL+ abrufbar. Danach gibt es wöchentlich immer eine neue Folge der achtteiligen Staffel exklusiv auf RTL+ zu sehen.