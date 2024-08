Sonja Zietlow: Nach der „Dschungelcamp“-Folge erreicht sie die Nachricht

Wenn eine Sendung aktuell für Gesprächsstoff sorgt, dann ist es die Sommerausgabe des „Dschungelcamps“. Es wird gezickt und gezofft, was das Zeug hält. Offenbar ein Grund mehr, dass die Zuschauer liebend gerne einschalten.

Denn kurz nach der Montagsfolge, in der sich Kader Loth und Giulia Siegel einen verbalen Schlagabtausch lieferten (hier mehr dazu >>>), erreicht eine Nachricht das Team von „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow und Co.

Sonja Zietlow: Nach dem „Dschungelcamp“ ist es klar

Bei so viel geballter Action, die sich in diesem Jahr im südafrikanischen Dschungel abzeichnet, ist es kaum verwunderlich, dass die Zuschauer vor dem Bildschirm hängen, um sich selbst ein Bild davon zu machen, wie die von RTL erkorenen Legenden des Dschungels sich geradezu zu „Raubtieren“ entwickeln.

Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, erreichte das „Dschungelcamp“ am Montag (19. August) einen Marktanteil von 10,7 Prozent und steigerte sich somit etwas, auch wenn es mit durchschnittlichen 2,38 Millionen Zuschauern nur ein paar weniger waren als am Vortag. Vor allem in der relevanten Zielgruppe konnte das RTL-Format überzeugen. 920.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten für einen Marktanteil von 21,8 Prozent. Ein Bestwert!

Sonja Zietlow und ihr Dschungelteam dürften also mehr als zufrieden über diese Nachricht sein.

Stärkster „Dschungelcamp“-Konkurrent am Montag war der „Sat.1-Check“, der es immerhin auf 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schaffte – gefolgt von ProSiebens Serie „Grey’s Anatomy“ mit 5,9 Prozent.

Man darf gespannt sein, wer sich das Rennen am Dienstagabend liefern wird. Dann nämlich gehen die Dschungel-Fights zwischen den Campern sicher in die nächste Runde…