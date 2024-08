„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauern platzt die Hutschnur – „Omg, schmeißt die endlich raus“

Diese Staffel hat es in sich! Im „Dschungelcamp der Legenden“ ging es bereits in der ersten Folge heiß her: Verbalschläge, Tränen und Wut, wo man nur hinschaute. Das hat sich in den nachfolgenden Episoden noch verstärkt – und das Moderationspaar Sonja Zietlow und Daniel Hartwich brachte es bereits nach Tag 1 auf den Punkt: Nach nur einem Tag ist so viel geballte Action im Sommer-„Dschungelcamp“ wie sonst in sieben Tagen.

Für Unterhaltung sorgt vor allem auch eine Person – und die bringt die Zuschauer gerade mächtig auf die Palme. Die RTL-Fans gehen im Netz deshalb bereits auf die Barrikaden und fordern ein schnelles Handeln.

„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauer auf 180

Es geht um Model und DJane Giulia Siegel. Die 49-Jährige ist laut den anderen „Dschungel“-Stars kritikunfähig. Und am Montagabend (19.08.) beweist die Kandidatin obendrein einmal mehr, dass sie ihr eigenes Ding durchzieht. Die Folge: Der nächste große „Dschungelcamp“-Zoff!

Mitstreiterin Kader Loth hört aus Giulias Mund ihren Namen, will wissen, was Giulia heimlich über sie gesagt oder gar gelästert hat. Doch Giulia stellt sich stur, will davon nichts wissen. „Kader, mach deine Sendezeit nicht mit mir bitte“, lässt Giulia nur vom Tisch. Dass sie hintenrum lästere, streitet sie vehement ab. Vorherige Szenen zeigen aber, dass die gute Frau Siegel nur wenige Minuten zuvor sehr wohl über Kader und andere Kandidaten gesprochen hat. Nicht nur Gutes!

Die „Dschungelcamp“-Zuschauer haben langsam genug von Giulias Art. Bereits in der Sonntags-Episode zeigte sie sich von ihrer bockigen Seite, weil sie einmal nicht kochen durfte. Für einige Fans nur noch nervig. „Siegel, so unangenehm“, schreibt ein Fan bei Instagram zum Beispiel.

Und andere Zuschauer springen ebenfalls auf den Zug auf. Sie kommentieren:

„Omg, schmeißt die endlich raus, die Siegel. So was Falsches.“

„Giulia nervt nur noch. Wäre das meine Mutter, würde ich mich in Grund und Boden schämen.“

„G. Siegel ist seit Jahren in Formaten die nicht ihrem Intellekt entsprechen. Was sagt uns das über Frau Siegel? Da sie schlau ist, wird sie den Fehler kennen.“

„Giulia leidet an Selbstüberschätzung. Selber in jedem Trashformat, nur Tochter von, und denkt ernsthaft, sie ist schlauer oder gebildeter als alle anderen. Ernsthaft?“

Immerhin gibt es auch TV-Fans, die auf der anderen Seite stehen. So kommentiert jemand: „Ich (persönlich) empfinde Kader als anstrengend.“

Und ein Zuschauer bringt es auf den Punkt, was insgesamt schon wieder im Camp los ist: „Es geht rund wieder – Kindergarten.“

Die ganzen Folgen vom „Showdown der Dschungel-Legenden“ kannst du täglich bei RTL+ sehen oder im Free-TV um 20.15 Uhr bei RTL.