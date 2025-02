WhatsApp aus Australien: Es geht um Sonja Zietlow

Eine WhatsApp-Nachricht aus Australien sorgt gerade für Aufregung.

Tierschützerin und Hunde-Trainerin Perdita Lübbe-Scheuermann dürfte bei dieser WhatsApp-Nachricht von Sonja Zietlow nicht schlecht gestaunt haben.

Sonja Zietlow verschickt WhatsApp aus Australien

Die aktuelle Staffel des „Dschungelcamps“ zieht seit Ende Januar Tausende Zuschauer jeden Abend vor den Fernseher. Doch ausnahmsweise sind es mal nicht die Kandidaten, die für Aufregung sorgen, sondern Moderatorin Sonja Zietlow selbst. Direkt aus Australien schickte sie eine WhatsApp an Tierschützerin und Hunde-Trainerin Perdita Lübbe-Scheuermann – und brachte sie damit vermutlich ganz schön aus dem Konzept.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram teilt Perdita Lübbe-Scheuermann, dass sie von Sonja Zietlow per WhatsApp erfahren hat, dass die RTL-Moderatorin mit ihrer Auktion auf „United Charity“ auch Lübbe-Scheuermanns Projekt „Rettet das Nashorn“ unterstützt. Auf „United Charity“ können Fans gerade echte Unikate aus dem „Dschungelcamp“ ersteigern – darunter Blusen und Accessoires der Moderatorin selbst!

„Hoffe auf Accesoires“

Ganz vorne mit im Kurs: Sonja Zietlows Herzbluse. Aber auch für ein Hemd von Jan Köppen wird fleißig geboten. Der Erlös geht an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen – darunter eben auch an Lübbe-Scheuermanns Projekt „Rettet das Nashorn“. Die Hunde-Trainerin selbst scherzt unter dem Instagram-Beitrag: „Ich hoffe auf Accessoires, denn aus den Blusen bin ich seit ca. 50 Jahren ein wenig rausgewachsen.“

An ihre Follower appelliert sie: „Also, Ihr Lieben, auch jene, die offiziell keinen Dschungel gucken … nix wie auf die Seite und bieten, was das Zeug hält … zur eigenen Freude und zum anderen für die Hörnchen and friends.“ Sonja und Team bekommen ein großes Danke von der Tierschützerin.