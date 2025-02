Sonja Zietlow: Kurz nach dem Dschungelcamp ist es offiziell

Tag zehn im Dschungelcamp und die Nerven liegen blank. Am Lagerfeuer wird wieder einmal beim Abendessen gestritten – dieses Mal knallt es ordentlich zwischen Sam Dylan und Edith Stehfest. Und auch die Prüfung hatte es in sich. Maurice Dziwak wird von Sonja Zietlow und Jan Köppen in der „Einkaufs-Strafe“ begrüßt.

In den vergangenen Tagen konnte RTL mit dem Dschungelcamp stets beim Publikum landen. Doch gehen die Quoten-Festspiele für den Sender auch an Tag zehn weiter? Kurz nach der Ausstrahlung erreicht Sonja Zietlow und ihr Team die Nachricht.

Sonja Zietlow hat Grund zur Freude

Blickt man auf die Einschaltquoten der letzten Tage, wird es schnell deutlich: Deutschland ist im Dschungelfieber. RTL überzeugte das TV-Publikum stets mit ganz viel Drama, Zoff und vor allem auch den Ekelprüfungen. Und auch an Tag zehn ist man beim Kölner Sender auf der Überholspur.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren am Sonntagabend (2. Februar) wieder 3,85 Millionen Zuschauer am Start. Damit sicherte sich RTL starke 14,1 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit. In der Zielgruppe der 14-49-Jährigen reichte es an diesem Abend mit 1,62 Millionen Zuschauern und 25,9 Prozent Marktanteil sogar für den Tagessieg in der Primetime.

Nur die öffentlich-rechtlichen waren beim Gesamtpublikum stärker als das Dschungelcamp. Während beim „Tatort“ in der ARD insgesamt 8,25 Millionen Menschen zuschauten, konnte das ZDF mit einer neuen Folge der Serie „Frühling“ 5,53 Millionen Zuschauer überzeugen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ jeden Tag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es im Anschluss auch in der Mediathek bei RTL+.