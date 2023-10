„Sommerhaus der Stars“: Nach Eklat – Walentina Doronina zofft sich mit „Bares für Rares“-Star! „Peinlich“

Es wird einfach nicht ruhig um „Sommerhaus der Stars„-Kandidatin Walentina Doronina. Auch nach ihrem Rauswurf sorgt sie weiterhin für Aufsehen. Besonders auch Instagram und Co. schießt sie gerne mal gegen ihre Konkurrenten und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Das kommt bei vielen Zuschauern allerdings alles andere als gut an.

Nun äußert sich ein „Bares für Rares“-Star zu den Geschehnissen in der Sendung und verpasst der Essenerin einen ordentlichen Seitenhieb in aller Öffentlichkeit.

„Sommerhaus der Stars“: „Bares für Rares“-Experte schießt gegen Doronina

Diese Szenen gab es so auch noch nie im „Sommerhaus der Stars“. Während einer hitzigen Diskussion zwischen „Dschungelcamp“-Star Gigi Birofio und Walentinas Verlobten Can kommt es während der Dreharbeiten zum Eklat. Nach einem handfesten Streit wurde Ersterer samt Partnerin Dana sofort aus der Sendung geschmissen. Auch Walentina und Can mussten kurze Zeit später gehen.

++ „Sommerhaus der Stars“: Eklat nach Nominierung! „Die kotzen mich alle an“ ++

Der Vorfall beschäftigt die Zuschauer auch im Nachgang noch sehr. Wie es scheint, zählt auch „Bares für Rares“-Star Sven Deutschmanek dazu. In seiner Instagram-Story äußert er sich nun zu den Szenen vom „Sommerhaus der Stars“ und schlägt sich dabei deutlich auf die Seite von Gigi Birofio.

„Sommerhaus der Stars“: Walentina schießt zurück

In der besagten Instagram-Story veröffentlicht Sven Deutschmanek ein deutliches Statement zu dem Vorfall im „Sommerhaus“. Er schreibt: „Ich war einfach so schockiert, Leute, das ist so krank.“ Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und schickt ein beleidigendes Foto hinterher.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Darauf sieht man einen afghanischen Windhund mit langem blondem Fell. Das Bild dürfte wohl auf Walentinas langes, blondes Haar anspielen. Auf dem Foto von Deutschmanek steht: „Winner. Dümmste Hunderasse der Welt“. Autsch! Das ist mal eine Ansage.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Doch die Antwort der 23-Jährigen lässt nicht lange auf sich warten. Gegenüber der „Bild“ findet sie deutliche Worte: „Solche Leute sind peinlich und wollen Aufmerksamkeit auf meinen Nacken!“ Auf diese Ansage hat „Bares für Rares“-Star Sven Deutschmanek bis lang nicht reagiert.