Steiff-Elefant sprengt alle Erwartungen: Bieterkrieg bei „Bares für Rares“!

„Bares für Rares“-Verkäufer Paul Hafner aus Neresheim hat einen Steiff-Elefanten im Gepäck, eigentlich für seinen Freund. Wunschpreis: gerade mal 50 Euro. Doch was dann passiert, übertrifft alle Erwartungen.

Horst Lichter (63) begrüßt Hafner in den ZDF-Trödelhallen und erkennt sofort: „Ein Stoffelefant.“ Doch dieser Elefant ist kein gewöhnliches Kuscheltier. Wie Experte Sven Deutschmanek (49) feststellt, handelt es sich um einen Reit-Elefanten auf Rollen, hergestellt von Steiff Mitte der 1950er-Jahre. Also, ein echtes Sammlerstück!

„Bares für Rares“-Händler kommen ins Staunen

Ein Zug am Bändchen und der Elefant brummt, eher wir „eine Bärenstimme“. Doch der Zustand? Perfekt für sein Alter. Der Wunschpreis von 50 Euro ist da zu niedrig. „Wir verdreifachen das!“, so Deutschmanek und setzt den Schätzpreis auf 150 bis 180 Euro an.

Voller Freude nimmt Hafner die Händlerkarte entgegen. Doch im Verhandlungsraum erwartet ihn die nächste Überraschung. Händler Roman Runkel (64) startet direkt mit 200 Euro. Kollege Christian Vechtel (50) ist ebenfalls interessiert. „Da haben Sie uns ein in dem Zustand richtig rares Objekt mitgebracht!“, lobt er.

Was folgt, ist ein Bieterkrieg, wie ihn keiner erwartet hat. Hafner beobachtet staunend, wie die Gebote in die Höhe schießen. Erst 500 Euro. Dann 600. Schließlich fällt die Hammermarke von 700 Euro. Der Elefant geht an Runkel. „Ich finde den wunderschön!“, erklärt der 64-Jährige. Am Ende kassiert Haffner also den 14-fachen Wunschpreis!

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen gibt es auch in der Mediathek.