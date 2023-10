„Sommerhaus der Stars“: Eklat nach Nominierung! „Die kotzen mich alle an“

Am Dienstag (3. Oktober) kommt es im „Sommerhaus der Stars“ zum großen Showdown. Denn die erste Nominierung steht an und somit auch der erste Exit in dieser Staffel. Während sich vier Paare safen konnten und sich demnach entspannen können, müssen die anderen bangen und zittern.

Doch vor der alles entscheidende Nominierung überschlagen sich im Laufe des Tages die Ereignisse im „Sommerhaus der Stars“. Tränen, Streit und Intrigen stehen auf dem Plan. Mittendrin: Claudia Obert. Sie sorgt in der dritten Folge nämlich für ordentlich Palaver in der RTL-Show.

„Sommerhaus der Stars“: Gemüter erhitzen sich

Die friedliche Zeit und das Händchenhalten im Sommerhaus ist endgültig vorbei. Nun fahren einige Teilnehmer härtere Geschütze auf. Vor allem Claudia Obert dreht plötzlich völlig auf und sucht die Konfrontation mit gleich drei anderen Kandidatinnen. Zunächst hat es die 62-Jährige auf ihre Konkurrentin Justine abgesehen.

Schließlich zweifelte die an der Glaubwürdigkeit von Oberts Verhalten: „Ich weiß nicht, ob das jetzt alles hier nur noch Schauspiel ist … dass jetzt jeder hier noch mal kurz den Vorhang öffnen will.“ Die Antwort von Claudia folgt zugleich: „Dann öffne doch mal den Vorhang, du langweilige Kuh!“ Ab da nimmt der Streit seinen Lauf und endet in einer lautstarken von Justine Dippl: „Ist mir egal, wer du bist. Und jetzt hab ich die Schnauze voll! Und schrei mich nicht nochmal an! Weil ich bin hier nicht dein Kasper! Und lieber langweilig als SO!“

„Sommerhaus der Stars“: Streit zieht weite Kreise

Das nächste Ziel der 62-Jährigen: Pia Tillmann. Die ist mit den Diskussionen so überfordert, dass sie sich zurückzieht und klammheimlich weint. Eine Szene, die Frau Obert nicht unkommentiert lassen will: „Was hat die da hinten wieder? Die hat ihre Tage, ja …“ Und auch Edith Stehfest gerät ungewollt ins Visier der Unternehmerin.

Der Grund für den Groll gegen die Sängerin: Claudia Obert gefallen die Speisen nicht. „Deren Essen schmeckt, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selber, wie panne sie aussieht“, wettert sie hinter dem Rücken von Edith Stehfest. Ob sich der Reality-TV-Star damit einen Gefallen getan hat?

Achtung, Spoiler!

Ihre Rechnung bekommt Claudia Obert und ihr Partner Max dann bei der Nominierung. Mit vier Stimmen gegen sie packt das Paar die Koffer und reist ab. Doch Claudia wäre nicht sie, wenn sie nicht mit einem großen Knall abdanken würde. Zum Abschied sagt sie im Interview: „Die kotzen mich alle an, diese blutleeren Langweiler. Ich packe meinen Koffer – Affe tot, Klappe zu!“