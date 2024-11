„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen eskaliert: Frauke Ludowig droht Tessa mit Rauswurf

Eine Woche ist es nun her, dass das Finale des diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt wurde. Dass Sam Dylan und Rafi Rachek am Ende die Staffel für sich entscheiden konnten, dürfte nunmehr kein Geheimnis mehr sein. Ebenso kein Geheimnis ist, dass die Show nach der Show, also das Wiedersehen mit Frauke Ludowig, eskaliert ist.

Wie schlimm es wurde? Unklar. Zeigte RTL bislang doch nur vereinzelte Szenen. Klar ist jedoch, es wurde hässlich. Damit du bei dieser Show der unschönen Worte nicht alleine bist, sind wir im Liveblog für dich dabei.

„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen im Ticker

21.14 Uhr: Eine kurze Werbepause scheint die Gemüter nur bedingt beruhigt zu haben.

20.55 Uhr: Droht Tessa nun sogar der Knast? Tobias hat sich entschieden, Tessa anzuzeigen. Diese hatte den Jäger in der Sendung als „Mörder“ bezeichnet. „Es gibt Urteile. Reihenweise. Wo Jäger als Mörder bezeichnet werden. Da gibt es nicht nur Geldstrafen, sondern sogar Bewährungsstrafen bis zu sechs Monate. Das wird auf dich zukommen“, so Stefan. Wirklich ernst zu nehmen scheint Tessa das jedoch nicht. Sie lacht nur.

20.50 Uhr: Und nun kommen wir zur Vegan-Predigt von Tessa. Sie denke nicht, dass sie besser sei als andere, sie mache manche Dinge nur besser, so die einstige GNTM-Teilnehmerin.

20.47 Uhr: Tessa ist übrigens zurück in die Runde gekehrt. Sie brauchte wohl ein paar Minuten Ruhe. Können wir nachvollziehen.

Und jetzt kommen auch noch schwere Vorwürfe auf. Tessa habe Brot in ihrem Zimmer versteckt, heißt es von Alessia Herrens Partner Can. Das stimme so nicht, so Tessa, es habe sich bloß um die letzten zwei Scheiben gehandelt. Eskaliert die Situation jetzt? Alessia äfft Tessa nach, was diese dazu bringt, sich vor der Herren-Tochter aufzubauen. Da muss Frauke schlichten: „Tessa, setzt du dich bitte wieder hin.“ Sonst müsse sie das Set verlassen.

20.40 Uhr: Jetzt dreht sich der Wind gegen Umut und Emma. Wie auch im „Sommerhaus der Stars“ geht es beim Wiedersehen weiter. Alle schreien. Keiner kann reflektieren.

20.33 Uhr: Und schon geht es um das berühmte Wort „Kinderfi**er“. Rafi steht im Kreuzfeuer der Kritik. Die halbe Sommerhaus-Staffel habe aus Entschuldigungen seinerseits bestanden, kritisiert Oliver Sanne. Für den beleidigten Stefan ist die Sache aber mit Rafis Entschuldigung noch nicht ausgestanden. Er nimmt Rafis Entschuldigung nicht an. Eine Anzeige habe er jedoch zeitlich verpasst.

20.24 Uhr: Genau fünf Minuten dauerte es, dann eskalierte die Situation das erste Mal. Rafi geht auf Emma und Umut los. Zu viel für Model Tessa Bergmeier. Die 35-Jährige fasste sich mehrfach an die Brust, riss die Augen weit auf und lief aus dem Studio heraus.

„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen ohne Theresia Fischer

20.17 Uhr: Erste Enttäuschung direkt zu Beginn: Theresia Fischer fehlt erkrankt. Ihren Partner Stefan hat sie aber dennoch in die Höhle der Löwen geschickt.

20 Uhr: „Dieses Mal war es besonders wild. Ich würde es mal so sagen: Ich hatte kurzfristig im Anschluss der Aufzeichnung ein taubes linkes Ohr. Es gab einen Finalisten, der mir da so reingeschrien hat, dass ich dachte: ‚Hey, ich hätte mir vorher Watte ins Ohr stopfen sollen.‘ Aber lustig war es“, das verriet Frauke Ludowig kurz vor der Ausstrahlung über die diesjährige Wiedersehensshow.

Was die RTL-Moderatorin sonst noch verriet, kannst du hier nachlesen.