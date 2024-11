„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen eskaliert – „Dieses Mal war es besonders wild“

Wahre Fans des Reality-Fernsehens haben wochenlang auf diesen Moment gewartet. Die große Wiedersehensfolge ist oftmals das Highlight der gesamten Staffel. Auch im „Sommerhaus der Stars“ dominierten in diesem Jahr kleinere und größere zwischenmenschliche Konflikte.

Die große Reunion wurde auch in dieser Staffel von Frauke Ludowig moderiert. Bereits Tage vor dem Finale kursierte das Gerücht, dass die Moderatorin aus Verzweiflung das Fernsehstudio verlassen hat. In einem Interview adressiert der Fernsehstar diese Gerüchte nun und berichtet zudem darüber, wie sehr das Wiedersehen in diesem Jahr tatsächlich eskaliert ist.

„Sommerhaus der Stars“ bringt Moderatorin zur Verzweiflung

Die Emotionen der „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer scheinen auch Monate nach den abgeschlossenen Dreharbeiten noch zu brodeln. Beim großen Wiedersehen der Reality-TV-Serie flogen dann die Fetzen. Und mittendrin sitzt Frauke Ludowig, die versucht, durch das Gefühlschaos zu führen. Doch in diesem Jahr brachten die Teilnehmer selbst die erfahrene Moderatorin an ihre Grenzen.

Im Interview RTL gesteht Ludowig nämlich: „Dieses Mal war es besonders wild. Ich würde es mal so sagen: Ich hatte kurzfristig im Anschluss der Aufzeichnung ein taubes linkes Ohr. Es gab einen Finalisten, der mir da so reingeschrien hat, dass ich dachte: ‚Hey, ich hätte mir vorher Watte ins Ohr stopfen sollen.‘ Aber lustig war es.” Die Konflikte der Staffel gaben also genug Zündstoff, um ein explosives Wiedersehen herbeizuführen.

Nach den Dreharbeiten für die „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehensfolge war Frauke Ludowig mit ihren Kräften am Ende. Obwohl der Fernsehstar bereits seit dreißig Jahren im Geschäft ist, scheinen sie die Reality-TV-Stars an ihre Grenzen zu bringen. Die 60-Jährige gesteht: „Als es dann zu Ende war, da bin ich aufgestanden und dachte: ‚Okay, ich muss mir jetzt mal ganz kurz die Füße vertreten.‘ Und bin dann so in meine Garderobe geschlendert. Und da war es so ruhig und so harmonisch. Eigentlich wollte ich noch mal rausgehen, um Fotos zu machen, aber ich konnte nicht. Ich bin einfach da geblieben.“

„Sommerhaus der Stars“: „Ganz schön viele Energiesauger“

Im Anschluss an die Aufnahmen hat Ludowig noch etwas mit ihren Kollegen getrunken und sich dann auf den Weg nach Hause gemacht. Ihren schnellen Abgang begründet die Moderatorin mit den Worten: „Das sind schon auch ganz schön viele Energiesauger da drin. Und die haben an dem Abend auch ganz schön an mir gezogen. Ich bin an dem Abend ganz schön k.o. ins Bett gefallen.“ Zum Glück kann sich der Fernsehstar nun ein Jahr lang erholen, bevor die Wiedersehensfolge der kommenden Staffel ansteht.

Ob die Zuschauer des „Sommerhaus der Stars“ nach dem großen Wiedersehen ebenfalls völlig erschöpft ins Bett fallen werden, bleibt abzuwarten.