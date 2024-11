Ex-Kandidat feuert gegen „Sommerhaus der Stars“ – RTL reagiert prompt

Drama, Tränen und handfeste Skandale – das „Sommerhaus der Stars“ ist zurück und sorgt wieder für reichlich Gesprächsstoff. Diesmal platzt Partysänger Tim Toupet der Kragen. Was hat den Schlagerstar so in Rage gebracht?

Im „Sommerhaus der Stars“ geht es wieder heiß her! Die neueste Staffel auf RTL hat nicht nur die Zuschauer aufgerüttelt, sondern auch Partysänger Tim Toupet, der nach einem Blick in die aktuellen Episoden mehr als entsetzt ist.

„Sommerhaus der Stars“: RTL spricht Klartext

Auf Instagram ließ Tim seinem Unmut freien Lauf: „Sommerhaus 2024 – ich dachte ja schon in unserer Staffel im letzten Jahr: Schlimmer geht nimmer. Aber schlimmer geht immer! Also, was passiert da gerade?“ Mit gewohntem Humor, doch ernstem Unterton, schildert er sein Entsetzen über die jüngsten Eskapaden im Haus. Er fragt sich, warum bei den heftigen Auseinandersetzungen nicht konsequenter durchgegriffen wird.

Er erinnert daran, dass in seiner Staffel 2023 Teilnehmer wegen Handgreiflichkeiten sofort das Haus verlassen mussten. „Das war im Vergleich relativ harmlos,“ meint Tim und wundert sich über die fehlende Konsequenz in der aktuellen Staffel. „Es ist erschreckend, was da abgeht. Wo soll das noch hinführen?“

DER WESTEN hat RTL mit Tims Kritik konfrontiert – der Sender antwortete mit einem deutlichen Statement. „Das ‚Sommerhaus‘ zeichnet sich durch Authentizität aus und gibt den Zuschauern einen ungeschönten Einblick in das Verhalten der Paare. Das war in Staffel 8 so und auch in Staffel 9. Unsere Zuschauer sind in der Lage, das Verhalten der Paare selbst einzuschätzen und entsprechend zu bewerten“, so ein Sprecher.

Am Dienstagabend (26. November) kehrt das Sommerhaus mit der explosiven Wiedersehensshow zurück auf die Bildschirme. Der erste Trailer verspricht, dass es erneut hoch hergehen wird – ungefiltert und genauso dramatisch, wie das Leben selbst. Ob Tim sich das auch ansehen wird?