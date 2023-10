„Sommerhaus der Stars“: Ex-Kandidat kaum wiederzuerkennen – „Ich habe es wirklich getan“

Aktuell läuft bei RTL die neue Staffel „Sommerhaus der Stars“ mit vielen neuen Gesichtern. Einen früheren Teilnehmer werden die Zuschauer aber sicher auch noch ganz gut in Erinnerung haben: Aurelio Savina.

Allerdings dürfte kaum ein „Sommerhaus der Stars“-Fan glauben, wie der ehemalige Kandidat jetzt aussieht. Aurelio Savina hat kurzen Prozess gemacht, war unzufrieden mit seinen Haaren und ist jetzt kaum wiederzuerkennen.

„Sommerhaus der Stars“: Ex-Teilnehmer Aurelio geht drastischen Schritt

„Ich habe es wirklich getan!“, verkündet der frühere Bachelorette-Kandidat stolz bei Instagram und teilt dazu ein denkwürdiges Foto. Man sieht Aurelio mit Glatze, auf seinem Kopf sieht man eindeutig die Spuren der Behandlung. Aurelio unterzieht sich offensichtlich einer Haartransplantation.

Für den eitlen Reality-Star ein schwerer Schritt, wie er nun erklärt: „Noch vor einigen Jahren hätte ich es niemals zugelassen einen Eingriff an mir durchzuführen, geschweige denn ein Foto von mir zu posten, das unmittelbar nach dem Eingriff entstanden ist.“

Seine Frau habe ihn dazu ermutigt, berichtet er: „Durch meine wunderbare Frau an meiner Seite habe ich so viel mehr Mut und Verständnis für diese Art von Situationen errungen und gehe damit jetzt auch dementsprechend um“, schreibt Aurelio.

Aurelio macht ehrliches Geständnis

Eigentlich kennen die Zuschauer den coolen Deutsch-Italiener nur mit vollem Haar. „Viele werden jetzt sagen: ‚Hey du hast doch volles Haar gehabt?!‘ Nein, eben nicht und es war eine Menge Arbeit, das jedes Mal so gut wie nur möglich zu verstecken“, beichtet er.

Auf dem Weg zu seiner neuen Haarpracht will er seine Fans bei Instagram mitnehmen, immer wieder Ergebnisse zeigen. An seine Anhänger hat er darüber hinaus noch eine Botschaft: „Also an alle, die sich nicht wohlfühlen und gern etwas ändern wollen würden, habt den Mut und tut was euch glücklich macht.“