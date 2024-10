„Sommerhaus der Stars“-Kandidat wagt mutigen Schritt – er geht in Therapie

Realitystar Aleks Petrovic (36) hat sich einen Ruf als „maskuliner Mann“ erarbeitet – und das nicht immer im positiven Sinne. Der ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer steht nun vor einer neuen Herausforderung: Er lässt sich von Vox in einer Therapie begleiten, um an seinem Männerbild zu arbeiten.

Petrovic, der sich selbst als Beschützer und Versorger der Familie sieht, stößt mit seinen traditionellen Ansichten oft auf Widerstand. Selbst seine Partnerin Vanessa Nwattu, die er in der Show „Temptation Island“ kennenlernte, kämpft manchmal mit seinen Vorstellungen. Doch das ungleiche Paar zeigt in der Doku „Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders“, wie ihre Beziehung trotzdem funktioniert.

„Sommerhaus der Stars“: Vom Macho zum modernen Mann?

Der ehemaliger „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer ist „ganz klar mit dem Männerbild groß geworden: Der Mann muss finanziell dafür sorgen, dass es der Familie gut geht, dass man immer ein Dach über dem Kopf hat“, so Aleks in der Vox-Sendung. In Formaten wie „Temptation Island“ und „Kampf der Realitystars“ eckte er mit seinen kontroversen Aussagen und Aktionen immer wieder an.

+++ Promi-Nachschub im „Sommerhaus der Stars“ – „Was ist mit ihm passiert?“ +++

Ob es darum ging, seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou die Schuld an seiner Untreue zu geben oder seine Show-Kollegen als „Pussys“ zu bezeichnen – Aleks sorgte für Schlagzeilen. Auch im „Sommerhaus der Stars“ 2023 geriet er in die Kritik, als Schauspieler Eric Stehfest ihn als „Macho mit Ego-Problem“ bezeichnete. Der Grund: Ein handfester Streit mit Freundin Vanessa, bei dem Aleks sich alles andere als gentlemanlike verhielt.

Jetzt will Aleks Petrovic an sich arbeiten und dabei den Zuschauern zeigen, dass Veränderung möglich ist – sogar vor laufenden Kameras. Ob ihm der Spagat zwischen Macho-Image und modernem Männlichkeitsbild gelingt?