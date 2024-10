Promi-Nachschub im „Sommerhaus der Stars“ – „Was ist mit ihm passiert?“

Im „Sommerhaus der Stars“ ist mal wieder ordentlich was los! Denn auch am Dienstagabend (8. Oktober) ruft wieder Bocholt-Barlo. In Folge 5 dürfen sich die Kandidaten auf Nachschub im Cast freuen: Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne zieht mit seiner Verlobten und Ex-„DSDS“-Star Jil Rock in die Promi-Höhle ein.

Die Reaktionen der Fans und die der anderen Paare lassen nicht lange auf sich warten!

„Sommerhaus der Stars“: Ex-„Bachelor“ muss einstecken

2015 verdrehte Oliver Sanne noch als „Bachelor“ Frauen wie Sarah Harrison und seiner Auserwählten Liz Kaeber den Kopf. Seitdem sind einige Jahre ins Land gezogen und beim einstigen Rosenkavalier hat sich sowohl beruflich als auch privat viel getan! Mittlerweile ist er kein Unbekannter mehr im Reality-TV, nahm bereits an „Kampf der Realitystars“ teil und stellt sich jetzt im „Sommerhaus der Stars“ der ultimativen Paar-Probe.

Auf Instagram interessiert viele Fans jedoch nicht etwa die Partnerin an seiner Seite, sondern vielmehr sein Aussehen! „Alter Schwede, was ist mit dem passiert, hab den gar nicht erkannt“ oder „Der hat aber auch gar nichts mehr von damals! Sieht ja komplett anders aus“, lauten nur einige Reaktionen aus der Kommentarspalte.

Auch dem ein oder anderem Promi in Bocholt-Barlo entgehen Sannes optische Anpassungen nicht.

„Sommerhaus der Stars“: Fiese Spitze gegen Ex-„Bachelor“

Das imposante Erscheinungsbild des Ex-„Bachelors“ macht mächtig Eindruck bei den alteingesessenen Sommerhaus-Stars. Teilnehmer Sam Dylan ist jedoch überhaupt nicht erfreut über Sanne und wettert direkt los: „Ich hab vor lauter Botox und Beauty-OPs gar nix mehr erkannt.“

Die beiden sind keine Unbekannten. 2020 standen sie sich schon einmal bei „Kampf der Realitystars“ gegenüber. Wiedersehensfreude sieht allerdings anders aus. „GNTM“-Model Theresia Fischer hingegen ist sofort vom Muskelpaket Sannes geblendet. „Boah, ist der groß und breit, breit, breit.“

Von den Sprüchen seiner Mitstreiter lässt sich der Ex-„Bachelor“ allerdings nicht einschüchtern und macht im „Sommerhaus der Stars“ direkt mal eine Ansage: „Die, die wir nicht mögen, die hauen wir raus!”