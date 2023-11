„Sommerhaus der Stars“: Zuschauer laufen nach neuer Folge Sturm – „Sollte verboten werden“

Das „Sommerhaus der Stars“ ist auch in dieser Staffel nicht nur für die Bewohner selbst eine enorme Belastung – auch die RTL-Zuschauer mussten schon einiges verkraften. Nach dem handfesten Streit zwischen Gigi und Can, auf den der Auszug beider Parteien inklusive ihrer Partnerinnen Dana und Walentina folgte, kehrt auch mit dem Nachrücker-Paar Serkan Yavuz und Samira Klampfl keine Ruhe im „Sommerhaus der Stars“ ein.

Im Gegenteil: In Folge 8, die an diesem Mittwochabend (1. November) bei RTL im Free-TV ausgestrahlt wird, sorgen die Influencer direkt für den nächsten Eklat. Die Zuschauer reagieren deutlich.

„Sommerhaus der Stars“: Zoff in der Nonimierungs-Nacht

Wer dachte, mit dem Auszug von Intrigantin Walentina Dornina und ihrem Verlobten Can, hat die schlechte Stimmung im „Sommerhaus der Stars“ ein Ende, wird in der neuen Folge eines Besseren belehrt.

Denn Serkan und seine Partnerin Samira sind gekommen, um zu bleiben. Nachdem sie das erste Spiel seit ihrer Ankunft gewonnen haben und somit vor einer Nominierung geschützt sind, geht es vor allem für den „Kampf der Realitystars“-Gewinner um Taktik. Obwohl der 27-Jährige Mitbewohner Aleks nicht leiden kann, möchte er sich vor der Nominierung mit ihm verbünden.

Gegenüber der RTL-Kamera erklärt der 27-Jährige, dass er sich mit Vanessa und Aleks abgesprochen hat, Justine und ihren Partner für den Rauswurf zu wählen. Doch bei der Nominierung kommt es anders: Vanessa wählt stattdessen Maurice und Ricarda für den Rauswurf, sie und Aleks haben die Absprache nicht eingehalten. Serkan rastet daraufhin aus, erhebt sich und schreit: „Aleks, was will man von dir noch erwarten? Du hast deine Ex-Freundin in einer Show betrogen.“ Der schießt zurück: „Ich hab mir deinen Plan angehört, aber du bist für mich ein falscher Fuffziger.“

„Sommerhaus der Stars“: „Deine Tochter wird sich für dich schämen“

Mitten in der lautstarken Diskussion kommt es auch zum Streit zwischen Aleks und Vanessa, nachdem dieser Serkan angreift: „Deine Tochter wird sich für dich schämen in zehn Jahren.“ Vanessa wendet sich daraufhin an ihren Partner, schreit wiederum: „Sowas sagt man nicht! Über die Tochter redet man nicht. Es reicht!“ Samira verlässt die Szene in Tränen aufgelöst, wird von den anderen Frauen beruhigt. „Was mache ich hier, Alter?“

Die „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer haben zu der Szene ihre eigene Meinung, kommentieren unter dem Beitrag zur neuen Folge auf Instagram vor allem gegen Serkan. „Gegen Serkan wirken Walentina, Maurice, Gigi und Alex wie richtig sympathische Menschen…“, schreibt jemand. „Ich fand, Aleks hat es diesmal richtig gemacht und Gott sei Dank ist Maurice raus. Und Serkan traktiert zu viel, das ist einfach im ‚Sommerhaus‘ nicht gern gesehen finde ich…“, kommentiert eine Zuschauerin. Ein anderer stimmt zu: „Das mit dem Taktieren find ich auch doof und sollte eigentlich auch verboten werden, wie im ‚Dschungelcamp‘ ja auch.“