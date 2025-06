Trauer um Sly Stone: Musik-Legende ist tot

Die Musikwelt trauert um Sly Stone. Der US-Sänger, bekannt für seine extravaganten Lederjumpsuits und sein strahlendes Lächeln, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Eine Lungenerkrankung und andere gesundheitliche Probleme nahmen ihm das Leben, hieß es in einer Mitteilung seiner Band.

Geboren als Sylvester Stewart im März 1943 in Denton, Texas, prägte er mit seiner Band Sly and the Family Stone die Funkmusik der Sechziger- und Siebzigerjahre. Die Gruppe war ein Novum: Schwarze und weiße Musiker, Männer und Frauen vereint. Mit Bläsern, Gitarren und mitreißenden Rhythmen schufen sie Sound mit der Wucht eines Feuerwerks.

Große Trauer um US-Sänger Sly Stone

Hits wie „Everyday People“ und „Family Affair“ machten ihn berühmt. Seine Musik, ein Mix aus Psychedelic Rock, Soul, Gospel und Jazz, beeinflusst bis heute Künstler weltweit. Namen wie Prince, Rick James und die Black Eyed Peas zählen zu seinen Bewunderern. Auch Hip-Hop-Größen wie Dr. Dre und Snoop Dogg sampelten seine Riffs.

+++ George Clooney völlig verändert – „Sieht aus wie Robbie Williams“ +++

Auf einem Tribute-Album von 2005 ehrten Stars wie Maroon 5 und John Legend sein Erbe.„Während wir seine Abwesenheit betrauern, trösten wir uns mit der Gewissheit, dass sein außergewöhnliches musikalisches Vermächtnis noch für kommende Generationen nachhallen und inspirieren wird“, heißt es denn auch in der Mitteilung seiner Familie.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Fans weltweit trauern um die Musik-Legende.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.