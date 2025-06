George Clooney völlig verändert – „Sieht aus wie Robbie Williams“

Hollywood-Star George Clooney (64) liegt der Damenwelt seit Jahrzehnten zu Füßen. Die Gründe? Seine braunen Haare, seine sportliche Figur, sein Modebewusstsein, sein sympathisches Lächeln und seine graue Haarpracht.

Doch genau die hat sich jetzt für eine neue Rolle verändert und sorgt in seinem Umfeld und bei seiner Familie für großes Aufsehen…

George Clooney: Diese Veränderungen bleiben in Erinnerung

Der Schauspieler, der in seiner über 35 Jahre langen Karriere schon so einiges gewagt hat, sorgt aktuell mit einem ganz neuen Look für Gesprächsstoff.

In der Vergangenheit ist George Clooney schon mehrfach an körperliche und optische Grenzen gegangen. Für „Good Night, and Good Luck“ färbte er sich die Haare schwarz. In „The American“ soll er fast 13 Kilo abgenommen haben. Und obwohl er eigentlich als Anti-Tabak-Aktivist gilt, griff er für „Good Night, and Good Luck“ sogar wieder zur Zigarette.

Jetzt schlägt wieder eine Veränderung hohe Wellen

Jetzt überrascht der Hollywoodstar erneut und zwar mit braunen Haaren! Dabei ist er kaum wiederzuerkennen. Der Grund für seine Transformation ist wieder mal eine Schauspielrolle, wie George Clooney selbst bestätigte.

„Meine Kinder sahen mich und fingen einfach an zu lachen. Sie finden es sehr lustig“, beschreibt der Amerikaner die Reaktion seiner Familie. Doch auch Ehefrau Amal hat offenbar eine klare Meinung dazu. So ist sie froh, wenn George Clooney wieder der Alte ist.

„Er hätte inkognito gehen können“

Auch auf Instagram häufen sich die Reaktionen. Unter einem Instagram-Post von „ARD Brisant“ äußern sich Fans amüsiert und erstaunt zugleich. Eine Nutzerin schreibt: „Hätten sie es nicht erwähnt, hätte er inkognito gehen können.“

Aktueller Instagram-Beitrag von „ARD Brisant": Hättest du George Clooney erkannt?

Eine andere kommentiert humorvoll: „Sieht jetzt aus wie Robbie Williams.“ Und eine weitere Followerin ist dagegen nicht gerade von seiner neuen Haarfarbe begeistert.

Schlussendlich bleibt es spannend, mit welcher Typveränderung George Clooney in der nächsten Zeit für Aufsehen sorgen wird. Seine Fans dürfen gespannt sein…