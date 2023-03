Sky: Schock für Fans von „House of the Dragon“! Jetzt kommt DAS ans Licht

Sehnsüchtig warten die Kunden von Sky schon auf die neuen Folgen von „House of the Dragon“. Die Serie erzählt die Vorgeschichte zu „Game of Thrones“ und kann seit ihrem Start im August 2022 nahtlos an den Erfolg der Hauptshow anknüpfen. Nun wollen die Fantasy-Fans so schnell wie möglich wissen, was die Familie Targaryen noch erlebt hat.

Bis Staffel 2 von „House of the Dragon“ startet, wird es aber wohl noch etwas dauern. Wie Sky bekannt gegeben hat, sollen die Folgen erst im Jahr 2024 ausgestrahlt werden. Doch schon jetzt werden erste Details über den Inhalt bekannt – und die dürften einige Fans enttäuschen.

Sky zeigt „House of the Dragon“ Staffel 2 – doch zwei Schauspielerinnen fehlen

In der ersten Staffel lernen die Sky-Zuschauer die Targaryen-Erbin Rhaenyra in ihrer Kindheit kennen. Als ihre beste Freundin Alicent Hohenturm von Rhaenyras Vater, dem König Viserys, als neue Ehefrau ausgewählt wird, verändert sich für die beiden Mädchen alles. Aus ihrer Kindheitsfreundin wird plötzlich ihre Stiefmutter. In Folge 6 kommt es zu einem Zeitsprung, der ganze zehn Jahre überspringt. Fortan werden Rhaenyra und Alicent von neuen Darstellerinnen verkörpert.

Bitter für Fans von Milly Alcock, die fünf Folgen lang die Rolle der Rhaenyra Targaryen gespielt hat, und Emily Carey, die als junge Alicent Hohenturm aufgetreten ist. Die beiden Schauspielerinnen werden in Staffel 2 nicht mehr zu sehen sein, da es keine weiteren Rückblicke geben soll. Das bestätigt Milly Alcock nun auf Anfrage von „Deadline“: „Nein. Es ist vorbei.“

Milly Alcock und Emily Carey werden in Staffel 2 nicht mehr bei „House of the Dragon“ zu sehen sein. Foto: IMAGO / Picturelux

Auch für Emily Carey soll die Reise bei „House of the Dragon“ damit beendet sein. Milly Alcock bereitet sich nun auf ihr nächstes Schauspielprojekt vor: eine Londoner Theater-Aufführung von Arthur Millers „Hexenjagd (im Original: ‚The Crucible‘)“.

Weitere News:

Unterdessen fängt die „House of the Dragon“-Crew im April damit an, für Staffel 2 zu drehen. Der Drehort für die neuen Folgen soll dieses Mal auch wieder in Spanien sein. Seitens Sky rechnet man nicht mit einem Staffelstart vor Sommer 2024.