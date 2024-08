„House of the Dragon“: Serien-Ende offiziell beschlossen – jetzt herrscht Gewissheit

In der Nacht auf Montag (5. August) erschien das Finale der zweiten Staffel von „House of the Dragon“. Das „Game of Thrones“-Prequel begeistert Kritiker wie Zuschauer – die Fans können es kaum abwarten, bis die Serie endlich weitergeht.

Doch inmitten des Staffelfinales machte nun eine Nachricht die Runde, die die Fans von „House of the Dragon“ womöglich gar nicht gerne hören. Plötzlich geht es um das offizielle Ende der erfolgreichen Fantasy-Serie.

„House of the Dragon“: Serien-Ende steht fest

Dass die Fans geduldig warten können, mussten sie bereits unter Beweis stellen – zwischen der ersten und der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ lagen bereits zwei ganze Jahre. Und auch mit der dritten Staffel ist nicht vor 2026 zu rechnen, die Dreharbeiten sollen erst 2025 beginnen.

„Ich weiß, dass jeder will, dass die Serie jeden Sommer herauskommt“, sagte Co-Schöpfer und Showrunner Ryan Condal gegenüber „The Wrap“. „Es ist nur so, dass die Serie so komplex ist, dass wir wirklich mehrere Spielfilme pro Staffel machen.“ Er versprach den Fans jedoch, dass sein Team mit den kommenden Staffeln „einen höllischen Sieg erringen“ werde, wenn man ihnen die nötige Zeit zur Produktion gebe.

Bleiben die Macher bei ihrem Zwei-Jahres-Rhythmus, dann wird die vierte Staffel wohl im Jahr 2028 folgen – und dann müssen sich die Fans auch schon wieder von ihren geliebten Charakteren verabschieden. Denn wie Condal erklärte, ist nach der vierten Staffel endgültig Schluss..

„House of the Dragon“ endet nach Staffel 4

Condal wurde gefragt, ob sich die Serie am Ende auf womöglich fünf oder mehr Staffeln erstrecken könnte – seine Antwort: „Nein, ich glaube, es werden vier“. Auch Buchautor George R. R. Martin, der ebenfalls an der Serie mitarbeitete, meinte in seinem persönlichen Block bereits, dass vier Staffeln auf jeden Fall nötig seien, um die geplante Geschichte erzählen zu können. Stand jetzt ist also voraussichtlich in vier Jahren offiziell Schluss mit „House of the Dragon“ – außer den Machern und Autoren fällt auf den letzten Metern noch etwas Neues ein.

Die gesamte zweite Staffel von „House of the Dragon“ kannst du bei Sky oder Wow ansehen.