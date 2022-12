Sky-Schock für die Abonnenten! Rechte werden nicht verlängert

Turbulente Zeiten bei Sky. Der Pay-TV-Riese befindet sich in einem massiven Wandel. Jetzt folgt die nächste große Verkündung: Langjährige Senderechte werden nicht verlängert.

Vier Sender fliegen bei Sky aus dem Programm. Das hatte sich bereits angedeutet. Jetzt ist klar: Schon in den nächsten Wochen fallen sie dem Umbau zum Opfer.

Sky lässt Senderechte auslaufen

„Stream-Wars“ nenne es viele. Und auch wenn Sky vorrangig noch immer ein linearer TV-Anbieter ist, ist er mittendrin. Um alle Senderechte wird gefeilscht, gepokert und gestritten. Ein immer beliebterer Weg: Eigenproduktionen. Auf die setzt auch der Pay-TV-Anbieter immer mehr. Statt Filme, Serien, Sendungen oder ganze Sender per Lizenz von Konkurrenten einzukaufen, schafft man selbst Alternativen.

Gesagt, getan. Nachdem Sky vor einiger Zeit weitere eigene Kanäle ins Repertoire aufnahm, folgt jetzt der Hammer. Vier Sender werden schon bald abgeschaltet. Alle waren über viele Jahre im Programm, nun werden die Senderechte nicht verlängert.

National Geographic verschwindet aus dem Sky-Programm

Dazu zählen National Geographic und NatGeo Wild. Die Dokusender aus dem Disney-Imperium waren die vielleicht beliebtesten ihrer Art im Sky-Programm. Schon zum 1. Februar werden sie wohl für immer aus der Kanalliste verschwinden.

„Es ist eine bewusste Entscheidung von Sky. Wir fokussieren uns auf unsere Sendermarken Sky Documentaries, Sky Nature und Sky Crime und wollen verstärkt in eigenen exklusiven Content investieren“, so ein Sky Sprecher gegenüber dieser Redaktion. Die eigenen Doku-Sender waren vor gut einem Jahr an den Start gegangen. Schon damals vermuteten Experten, dass sie künftig einen Ersatz für die NatGeo-Sender darstellen könnten.

Auch Junior und „E! Entertainment“ gehen

Auch „Junior“ wird bald nicht mehr zum Portfolio gehören. Dabei ist der Kindersender ein echtes Urgestein. 1999 kam er zum Pay-TV-Anbieter, der damals noch Premiere hieß. Nach fast einem Vierteljahrhundert fliegt er nun wieder raus. Auch er ist ein Drittanbieter-Einkauf, gehört zum belgischen Medienkonzern „Studio 100“. Kids müssen die beliebten Sendungen wie „Biene Maja“, „Bibi Blocksberg“ oder „Heidi“ jetzt woanders suchen. Sky verweist beim Kinderprogramm auf die Inhalte von Paramount+ sowie die Sender „Nick Junior“, Boomerang und „Cartoon-Networks“.

Mehr Nachrichten:

Erstaunlich ist auch die Einstellung des Senders „E! Entertainment“. Der Kanal gehört zu NBC – und damit zum gleichen Mutterkonzern wie Sky. Trotzdem ist zum Jahreswechsel Schluss. Hier sind die Gründe jedoch anders: NBC-Universal stellt die Produktion des Senders in der deutschsprachigen Region komplett ein.