Rapper Finch: Nach „Sing meinen Song“ kommt die bittere Nachricht rein

Rapper Finch (35) überraschte am Dienstagabend (27. Mai) in der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ mit einem emotionalen Moment, den wohl kaum jemand hat kommen sehen. Als er über seinen Vater sprach, brachen bei dem Musiker plötzlich alle Dämme.

Die Nachricht kommt kurz nach „Sing meinen Song“

Wie das Medienportal „DWDL“ berichtet, tat sich das Vox-Format „Sing meinen Song“ in dieser Woche deutlich schwerer als zuletzt. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Show nur 6,8 Prozent Marktanteil – über drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Gesamt-Reichweite lag mit 770.000 Zuschauern zwar relativ stabil, aber besonders bei den Jüngeren verlor das Format deutlich an Einschaltquoten.

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil sogar nur bei 5,9 Prozent. Dabei hatte Finch alles andere als leichte Kost im Gepäck.

„Sing meinen Song“: Plötzlich fließen bei Finch die Tränen

Musiker Finch, sonst bekannt für provokante Texte und Party-Vibes, zeigte sich bei Vox von einer völlig neuen Seite. Mit Tränen in den Augen sagte er: „Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Er lebt noch, aber ist für mich nicht mein Vater. Er hat meine Mutter im Stich gelassen.“

Er habe lange gezögert, das Thema überhaupt öffentlich anzusprechen. „Aber vielleicht ist es ja die Therapie, die ich brauche“, so Finch. Für die Cover-Version von „ClockClock“-Sänger Bokis Song „Sorry“ schrieb der Rapper sogar einen neuen, sehr persönlichen Text und rechnete darin mit seinem Vater ab.

Warum Finchs emotionaler Moment nicht für starke Zahlen sorgte, lag auch an der Konkurrenz. Parallel zur Vox-Show übertrug Sat.1 das Relegationsspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Saarbrücken und konnte damit deutlich mehr Zuschauer binden als erwartet. Schon das Erstliga-Relegationsspiel in der Vorwoche hatte überraschend starke Quoten eingefahren.