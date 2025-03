„Sing meinen Song“: Vox lässt die Bombe platzen – endlich ist es so weit

Bald hat das Warten ein Ende: endlich kommt eine neue Staffel der beliebten Vox-Sendung „Sing meinen Song“! Dort treffen verschiedene Sängerinnen und Sänger aufeinander und interpretieren die Titel ihrer Kollegen auf ihre eigene Art und Weise. Nun wurde auch das Startdatum offiziell bekanntgegeben!

Die 12. Staffel der Musik-Show „Sing meinen Song“ flimmert ab dem 22. April um 20.15 Uhr immer dienstags über die Vox-Bildschirme.

Auch in diesem Jahr reisen sich sieben Ausnahme-Künstler nach Südafrika, um sich dort dieser außergewöhnlichen Herausforderung zu stellen. Auf der berühmten „Sing meinen Song“-Couch wird es zu einem kunterbunten Aufeinandertreffen kommen. Newcomer treffen auf „alte Hasen“ der Musikbranche und auch die musikalischen Genres werden in ihrer Vielfalt repräsentiert.

Gastgeber wird auch in diesem Jahr Popsänger und „Sing meinen Song“-Urgestein Johannes Oerding. Seine Gäste sind unter anderem Deutsch-Pop-Ikone Mieze Katz (Mia.), Singer-Songwriterin Madeline Juno, „Sing meinen Song“-Wiederkehrer Michael Patrick Kelly, Singer-Songwriter Bosse, „ClockClock“-Mitglied Boki und Rapper Finch.

„Sing meinen Song“: Überraschungsgäste

Auch in diesem Jahr wird es wird die Staffel von einem ganz besonderen Highlight gekrönt: „Die Fantastischen Vier“ machen die Runde an einem Abend als Special Guests komplett. Sie gehören zur Crème de la Crème des deutschen Hip-Hop und feiern in diesem Jahr bereits ihr 36-jähriges Bühnenjubiläum.

In einem Audio-Interview verrät Gastgeber Johannes Oerding: „Die vertraute Atmosphäre vor Ort sorgt dafür, dass sich die Künstler öffnen. Und wenn dann noch jemand kommt und deinen Song auf so respektvolle und besondere Art und Weise singt, dann drückt das auf Knöpfe, die man bisher nicht kannte.“ Den Auftakt macht in diesem Jahr Popmusiker Bosse.

Alle Folgen von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sind kostenlos auf RTL+ abrufbar sowie ab Folge 2 sind sie jeweils ab 20.15 Uhr bereits 7 Tage vor Ausstrahlung abrufbar.