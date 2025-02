„Sing meinen Song“: Vox lässt die Bombe platzen – Fans können es kaum erwarten

Lange haben die Fans der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ spekuliert, wann denn endlich mal eine neue Staffel kommt. Nun sorgt der Sender für Gewissheit und verrät, dass die Dreharbeiten aktuell auf Hochtouren laufen.

Doch nicht nur das: In der 12. Staffel von „Sing meinen Song“ wird es einige neue Gesichter geben. Außerdem gibt es noch eine ganz besondere Überraschung für die Fans, die nach dieser Ankündigung völlig aus dem Häuschen sind.

„Sing meinen Song“ geht weiter

Am Freitag (28. Februar) lässt Vox die Bombe platzen: Die Dreharbeiten für „Sing meinen Song“ haben offiziell begonnen. Wieder mit dabei ist Johannes Oerding, der durch die Sendung führen wird, wie in der Pressemitteilung steht. „Ich bin gerade auf dem Weg zu unserem heiligen Ort nach Südafrika, wo wir für VOX ‚Sing meinen Song‘ drehen. Und ich kann euch sagen, wir haben eine absolut geniale Musik-Mischung dieses Jahr, wir haben den perfekten Cocktail für euch“, so der Musiker.

Und tatsächlich hält die Liste der Teilnehmer einige Überraschungen bereit. „Mit dabei ist Deutsch-Pop-Ikone Mieze Katz von MiA., Singer-Songwriterin Madeline Juno, ‚Sing meinen Song‘-Wiederkehrer Michael Patrick Kelly, Singer-Songwriter Bosse, ClockClock-Singer-Songwriter Boki sowie Rapper FiNCH. Und dann haben wir noch die Legenden: Die Fantastischen Vier als Special Guest für einen Abend! Freut euch drauf!“, heiß es in der Pressemitteilung.

„Sing meinen Song“: Fans völlig aus dem Häuschen

Auf Instagram schlägt die Ankündigung der neuen Staffel hohe Wellen. Innerhalb weniger Stunden überschlagen sich die Kommentare der Fans, die sich allesamt auf den Start freuen.

„Danke für das neue Format mit dem Special Guest. Jetzt bekommen wir dort Künstler zu sehen, die sonst das Format eher nicht berücksichtigt hätten“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Was für eine interessante Zusammenstellung von Künstlern. Freu mich sehr darauf.“

Wann genau die neue Staffel von „Sing meinen Song“ an den Start gehen wird, ist bislang noch unklar. Der Sender verrät allerdings, dass es im Frühjahr so weit sein wird und die neuen Folgen im Programm laufen werden.