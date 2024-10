„Sing meinen Schlager“: Plötzlich legt Schlagerstar ein unerwartetes Geständnis ab

Dieser Abend steht ganz im Zeichen von Marianne Rosenberg. In der zweiten Folge von „Sing meinen Schlager“ bei Vox geben andere Stars ihre Hits am Sonntagabend (27. Oktober) zum Besten und sorgen so für emotionale Momente.

Doch nicht nur die warten auf die Zuschauer, sondern auch echte Überraschungen! Eine davon liefert Marianne Rosenberg höchstpersönlich, als sie ein Geständnis ablegt …

„Sing meinen Schlager“: Nach diesem Song kommt es zu einem Geständnis

Sarah Engels, Conchita Wurst, Eko Fresh und Lucy Diakovska sind nur einige der Künstler, die in der neuesten Ausgabe von „Sing meinen Schlager“ zu Gast sind. Dabei wagen sie sich auf neues Terrain und interpretieren Songs von Schlagersängerin Marianne Rosenberg neu.

Lucy Diakovska entscheidet sich für „Gemeinsam sind wir stark“ und performt den Titel auf ihre Weise auf der großen Bühne. Das Publikum und Rosenberg sind begeistert. Ihr sei das Herz aufgegangen, erklärt die Schlagersängerin mit Blick auf den Auftritt des No-Angels-Stars. Fast nebenbei legt sie dann noch ein Geständnis ab.

Eigentlich war der Song für IHN gedacht

Eigentlich sei der Song „für Roland“ (Roland Kaiser, Anm. d. Red.) gewesen, doch als sie ihn Diakovska so leidenschaftlich singen hörte, habe sie gedacht, den hätte ich eigentlich für sie schreiben müssen, so Marianne Rosenberg.

Im weiteren Verlauf der Sendung verrät sie dann noch: „Den Song habe ich in der Corona-Zeit geschrieben, wo wir alle so voneinander abgeschirmt waren.“ Sie habe ein Zeichen für Zusammenhalt setzen wollen.

Am Ende war sie so angetan von dem Lied, dass sie es selber sang, statt es Roland Kaiser zu geben. Eine glückliche Fügung, denn ansonsten wäre dem Publikum der großartige Auftritt von Lucy Diakovska bei „Sing meinen Schlager“ verwehrt geblieben, genau wie auch all die Auftritte von Rosenberg mit „Gemeinsam sind wir stark“ in den vergangenen Jahren.