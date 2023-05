„Sing meinen Song“: Dreiste Aktion sorgt für schockierte Kandidaten – die Retourkutsche folgt zugleich

Die beliebte Vox-Sendung „Sing meinen Song“ geht in die nächste Runde. Am Dienstag (16. Mai 2023) ist der große Abend von Sänger Clueso. Die anderen Kandidaten werden dabei alte Songs des 43-Jährigen aus Erfurt performen. Doch noch bevor das große Tauschkonzert losgeht, kommt es zu einem fiesen Vorfall.

Bei „Sing meinen Song“ geht es um viel mehr als nur das gemeinsame Singen am Lagerfeuer. Die prominenten Künstler und Künstlerinnen leben über den Zeitraum der Dreharbeiten auch gemeinsam unter einem Dach. Da kommt es schonmal vor, dass aus zwei Kollegen plötzlich Freunde werden.

„Sing meinen Song“-Stars Clueso und Johannes Oerding sind Buddies

Sie kennen sich schon seit Jahren und haben auch schon gemeinsam Musik gemacht: Johannes Oerding und Clueso scheinen dicke Freunde zu sein. Bereits im letzten Jahr waren die beiden bei „Sing meinen Song“ am Start und haben sich prächtig verstanden. Daran hat sich auch in der 10. Staffel anscheinend nichts geändert.

Wie es zwischen guten Freunden manchmal ist, neckt man sich untereinander. Ein blöder Spruch oder ein Witz sind da gang und gäbe. Doch was Johannes Oerding in der vierten Folge bringt, schockiert die restlichen Kandidaten für einen kurzen Moment. Denn als Clueso am Poolbecken steht, schubst ihn sein Kollege plötzlich ins Wasser. Dabei hat der Erfurter noch Klamotten an! Ausrufe, wie „Nein!“ und „Oh mein Gott“ der anderen lassen nicht lange auf sich warten. Doch Clueso hat bereits einen Racheplan.

Clueso lockt Johannes Oerding aus der Reserve

Plitschnass und völlig überrascht steht Clueso nun mitten im Pool, während alle anderen um ihn herum losprusten. Dann schaut er den „Täter“ an und ruft vorwurfsvoll: „Ich hatte ein Handy in der Tasche!“ Entgeistert schaut Johannes Oerding in Richtung seines Freundes und entgegnet: „Hör auf! Echt?“

Doch schnell löst der Mann des Abends auf und sorgt damit für noch mehr Lacher in der Runde: „Nö, habe ich nicht!“ Erleichtert lacht dann auch Johannes Oerding auf, der sich das nächste Mal bestimmt zwei Mal überlegt, wen er in den Pool stoßen wird.

„Sing meinen Song“ läuft immer Dienstagabends zur Primetime auf Vox und ist vorab bei RTLplus in der App zu sehen.