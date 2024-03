Silvia Wollny hängt Enkelkind an die Wand – Fans fassungslos: „Damit macht man keinen Spaß“

Silvia Wollny ist zwar schon mehrfache Oma, aber auch mit 59 hat der Reality-Star eine Menge Flausen im Kopf. Viele Promis schützen ihre Kinder und Enkelkinder vor dem Rampenlicht und Sozialen Medien, besonders die Jüngsten.

Bei Familie Wollny ist das anders. Schon seit 2011 flimmern „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bei RTL Zwei über den Bildschirm. Die meisten der elf Kinder sind mit Kamerateams groß geworden. So gesehen sind die Wollnys Medienprofis. Sie haben wenig Hemmungen, ihre Alltagsprobleme und privaten Zoff in der Öffentlichkeit auszutragen. Auch viele der 18 Enkelkinder tauchen in der Doku-Soap auf.

+++ „Die Wollnys“: Fashion-Fail bei Lavinas Hochzeit – „Hast du Krämpfe unterm Pony?“ +++

Silvia Wollny klebt ihren Enkel an die Wand

Aber nicht jede ihrer Aktionen kommt gut an bei den Fans. So postete Silvia Wollny auf Instagram ein Bild von ihrem Enkel Aurelio. Er ist der Erstgeborene von Loredana Wollny und Freund Servet und deren ganzer Stolz. Ein Jahr ist der kleine Knirps gerade mal alt. In dem Bild lächelt Baby Aurelio im Schlafanzug verschmitzt in die Kamera. Doch was ist das? Der Kleine scheint an einer Zimmerwand zu kleben.

Die Überschrift von seiner Oma lautet: „So gibt’s 5 Minuten Ruhe“. Anscheinend hat Silva Wollny den Kleinen mit Klebeband an der Wand befestigt, um sich ein wenig erholen zu können. „Für alle, die nicht richtig lesen, es ist Spaß!!!“ erläutert sie das Motiv und fügt Hashtags wie Ironie, Lachen und „Nimm es mit Humor“ dazu.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans zeigen kein Verständnis für diesen Scherz

Doch nicht alle Follower können diesen Scherz nachvollziehen. Sie befürchten, die lustig gemeinte Aktion könnte bei dem Jungen gesundheitliche Spätfolgen hervorrufen. Hier ein paar Auszüge aus den Kommentaren:

„Damit macht man keinen Spaß.“

„Unmöglich, aber was will man von dieser Frau erwarten?“

„Ich würde mich schämen in so einer Familie groß zu werden, die ihre Kinder öffentlich zur Show stellt!“

Zum Glück sehen die meisten Fans das Lachen in den Augen des kleinen Aurelio. „Süßer Fratz“ ist da zu lesen oder auch „Megasweet! Sieht aus wie der Papa!“ Sie sind sich sicher, dass es nur ein schneller Schnappschuss war und Aurelio sich in besten Händen befindet. Mit ihren Enkeln geht Silvia Wollny in der RTL2-Serie sehr liebevoll um.