„Silvester-Schlagerbooom“ (ARD): Silbereisen zeigt uns fast den kleinen Flori – „Der Rock rutscht!“

Er gibt einfach alles für die große Show und sein Publikum: Florian Silbereisen! In seiner ARD-Sendung „Silvester Schlagerbooom“ riskiert der 43-Jährige am späten Abend sogar, viel zu viel zu zeigen… Dann wäre die Show nicht mehr jugendfrei gewesen!

Der Gastgeber und Moderator tritt zusammen mit der Kölner Band Brings auf – stilecht im Schottenrock. Ross Antony schwant Böses, als er als Ersatzmann Silbereisen anmoderiert.

„Musst aufpassen“, lacht Ross Antony über Silbereisen

„Er muss aufpassen, dass es keinen so starken Wind gibt… also wirklich!“, lacht Ross Antony mit Blick auf Silbereisen. Der hat für seinen Auftritt den Glitzer-Smoking abgelegt und steht im schwarzen T-Shirt und mit kariertem Schottenrock in der Arena.

„Da hast du absolut recht! Denn diesen Schottenrock hier, den ziehe ich immer nur dann an, wenn ich mit der Kultband aus Köln Musik machen darf“, geht Silbereisen auf die Befürchtung seines TV-Kollegen ein. Sorgenvoll blickt er auf das Kleidungsstück: „Er ist hier offen, er hält nicht ganz, aber er wird durchhalten!“

Rock-Panne bei ARD-„Schlagerbooom“ am Silvesterabend: „Jetzt rutscht er wieder!“

Und es klappt tatsächlich! Silbereisen performt mit den Brings die großen Hits. „Kölsche Jung“, „Superjeilezick“ und andere. Die Halle in Bayerns Metropole München bebt und feiert die Rheinländer mit Co-Star Silbereisen überschwänglich. Doch nach dem Auftritt packt der Moderator die ganze Wahrheit aus! Er habe sich diesen Rock bei der Band ausleihen müssen, weil er seinen vergessen hat. Doch dieses Kleidungsstück sei ihm zu eng gewesen. „Deswegen musste ich ihn weitermachen und jetzt rutscht er dafür wieder! Es ist ein bisschen kompliziert.“

Lachend fügt Silbereisen hinzu: „Ich halte ihn gut fest.“ Wobei so mache Zuschauerin sicherlich gerne mehr gesehen hätte an diesem wilden Silvesterabend 2024…