Show-Coup bei Schlagerstar Florian Silbereisen: „War wie ein Schock“

Schlagerstar Florian Silbereisen ist routiniert, wenn er im Scheinwerferlicht steht, und lässt sich normalerweise von nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Doch jetzt durchlebte er einen Moment der Verblüffung, als man ihm in einem Hinterhalt die Show stahl.

Damit hätte der Entertainer wohl nicht gerechnet!

Überraschungsmoment für Florian Silbereisen

Schlagersänger Florian Silbereisen steht bereits seit 20 Jahren für seine große Samstagabendshow auf der Bühne. Für sein Jubiläum haben sich seine Musikerfreunde und Kollegen nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen, wie „Bild“ berichtet.

Die schickten Lockvogel DJ Ötzi, zu dessen 25-jährigem Bühnenjubiläum Florian Silbereisen den „Ein Stern“-Performer in einer TV-Talkshow überraschen soll. Während sich Silbereisen als Gast in einer Ausgabe der Sendung „Riverboat“ wähnt, ist ER jedoch die eigentliche Zielscheibe für einen Überraschungsmoment. Und damit hat der Musiker so gar nicht gerechnet! Denn mehrere seiner bekannten Freunde sind für ihn angereist. Darunter Barbara Schöneberger, Anna Ermakova oder Anastasia.

Florian Silbereisen: „War für mich ein Schock“

„Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war“, erzählt Silbereisen im anschließenden Interview. Danach versucht sich der 42-Jährige erst einmal, zu sortieren: „Ich habe erst mal nur versucht, zu verstehen, was da gerade passiert. Da konnte ich noch nicht wissen, dass der Auftritt von Barbara nur der Anfang war und was noch alles folgen sollte.“

Daraus sei dann „ganz schnell die emotionalste Show meines Lebens“ geworden. „Für die ich mich nur ganz, ganz herzlich bedanken kann“, so Silbereisen. Überrascht ist er auch von seinem Freund DJ Ötzi. „Ich hätte niemals gedacht, dass er so ein guter Schauspieler ist. Er hat mich richtig reingelegt.“

„Wäre nie auf die Idee gekommen“

Der selbstsichere Entertainer war bisher fest davon überzeugt, dass ihn nichts mehr überraschen könne, da er jede noch so geschickte Einfädelung im Handumdrehen durchschaue. Denn schließlich bringt einen nach so vielen Jahren im TV-Geschäft nichts mehr so schnell aus der Ruhe.

+++Das Traumschiff holt Joachim Llambi an Bord – DAS bekommen Fans selbst bei „Let’s Dance“ kaum zu sehen+++

Doch diese unerwartete Wendung sorgte nicht nur für Staunen, sondern rüttelte auch an der Überzeugung des Sängers, jede mögliche Überraschung vorhersehen zu können: „Ich war mir bisher sicher, dass man mich nicht mehr überraschen kann, weil ich inzwischen jede Überraschung sofort durchschaue. Aber auf so eine Idee wäre ich nie gekommen, dass man mich in der eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht“, so der Schlagerstar.

Wer sich die gelungene Überraschung anschauen möchte, sollte am 16. März ab 20.15 Uhr ARD oder ORF einschalten.