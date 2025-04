Shirin David & Nico Santos: Fans trifft der Schlag – „Zu stark“

Mit dieser Zusammenarbeit hätte so manch ein Musikfan nicht gerechnet: Shirin David (30) und Nico Santos (32) veröffentlichen bald ihre erste gemeinsame Single „Wer liebt dich jetzt?“. Ihre Anhänger müssen sich dabei den 2. Mai 2025 fett im Kalender anstreichen.

Schon wenige Wochen vor dem eigentlichen Release sorgt der Song für großes Aufsehen auf Instagram. Das zeigt sich an einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Reel von Nico Santos, welches die ehemalige DSDS-Jurorin und ihn bei einem gemeinsamen Auftritt in Hamburg zeigt.

Shirin David & Nico Santos bringen Hamburg zum Beben

Eines steht definitiv fest: Die Stimmen von Nico Santos und Shirin David könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch manchmal sind es gerade die Gegensätze, die die Musikliebhaber in den Bann ziehen.

Genau das zeigt sich bei ihrem Liveauftritt in Hamburg sowie auf Instagram. In dem Reel präsentiert sich Shirin David in einem weißen, kurzen Tüllrock und weißen Lederstiefeln, während Nico Santos neben ihr in einem legeren beigen Cardigan mit Sonnenbrille und Schlips auf der Bühne für Aufsehen sorgt. Er beschreibt es mit den emotionalen Zeilen: „Hamburg, ich lieb euch jetzt.“

Instagram-Reel von Nico Santos: Er präsentierte mit Shirin David ihren gemeinsamen Song „Wer liebt dich jetzt?".

Zwei Looks, zwei Welten – aber ein eindrucksvoller Auftritt: Auch auf Instagram spiegelt sich das wider: Die Fans sind heiß auf den neuen Song, kommentieren fleißig und feiern das Duo schon jetzt in den sozialen Medien.

Die Fanreaktionen sprechen eine eindeutige Sprache

Das Reel zieht 13.000 Likes und zahlreiche Fanreaktionen nach sich. Ein User stellt unter anderem fasziniert fest: „Eure beiden Stimmen harmonieren halt so gut.“ Während eine andere Konzertbesucherin schreibt: „Ihr wart mega. Ich bin auf dem Weg nach Hause und kann es immer noch kaum glauben. Es war so magisch.“ Eine weitere Dame bringt es kurz und deutlich auf den Punkt: „Ich feiere das Lied etwas zu stark.“

Schlussendlich bleibt es spannend, ob sich die Vorfreude und die Ekstase auch in den Verkäufen und Downloads der Single widerspiegeln. Ab dem 2. Mai 2025 wird Gewissheit herrschen.