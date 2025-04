Shirin David: Während Konzert in Köln – diese Worte sagen alles

Normalerweise kennt man Shirin David (29) als selbstbewusste Powerfrau mit knalligen Outfits, aufwendigen Bühnenshows und Hits, die jede Halle zum Beben bringen. So auch am Dienstagabend (1. April) in der ausverkauften Lanxess Arena in Köln, als sie mit Songs wie „GRWM“ und „Iconic“ für Ekstase sorgte.

Doch zwischen all dem Spektakel und ihrer gewohnt coolen Attitüde offenbarte die Rapperin eine Seite, die viele so noch nicht kannten.

Shirin David: Auftritt in Köln sorgt für Gänsehaut-Moment

Wenn Shirin David die Bühne betritt, toben ihre Fans! Auch das Publikum in der Kölner Lanxess Arena feierte ausgelassen, während die Sängerin Hit um Hit lieferte. Doch plötzlich schaltete die Künstlerin einen Gang zurück. Erst richtete sie liebevolle Geburtstagsgrüße an ihre Schwester Pati, die im Publikum saß, dann wurde es richtig emotional, wie auf Videos auf TikTok zu sehen ist.

In einem bewegenden Moment sprach Shirin auch über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater, der die Familie früh verlassen hatte und mittlerweile verstorben ist.

Shirin David: Zeilen sprechen eine deutliche Sprache

Es war ein emotionaler Moment auf der Bühne, als Shirin David ihren Vater thematisierte. Die Künstlerin nutzte die Gelegenheit, um eine wichtige Botschaft an ihre Fans zu richten: „Versucht, euch mit euren Eltern zu versöhnen. Kein Streit der Welt kann nicht aus der Welt geschafft werden.“ Ihre Worte hinterließen Eindruck.

+++Chris Manazidis privat: Mit Ex-Freundin Shirin David hat er DESWEGEN abgeschlossen+++

Anschließend widmete sie ihm den Song „Fliegst du mit?“. Darin heißt es unter anderem: „Ich bau mein Paradies auch ohne deine Steine – Du hast mich nie gelehrt zu fliegen, doch ich gleite – Werd ein Teil der Reise oder lass es bleiben – Doch lass es für immer sein, wie immer du entscheidest – Fliegst du mit?“

Mehr Promi-News:

Shirin David hat längst bewiesen, dass sie weit mehr als eine Rapperin ist. Sie ist mittlerweile Geschäftsfrau und eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Zwei ihrer drei Alben landeten an der Chartspitze, mit sieben Nummer-Eins-Singles schreibt sie Musikgeschichte. Doch nicht nur das: Im April launcht sie ihre eigene Beauty-Care-Linie „Shirin Beauty“, ihre Zeit als „DSDS“-Jurorin brachte ihr zusätzliche Bekanntheit.