Shawn Mendes: Emotionaler Rückblick – es geschah vor vielen Jahren

Mit seiner emotionalen Stimme und seinen berühmten Songs wie „Stitches“, „Mercy“ oder dem Duett „Senorita“ mit dem amerikanischen Superstar Camila Cabello (28) hat Shawn Mendes (26) die Herzen zahlreicher Mädchen und Jungen erobert.

Seine Reise war nicht immer einfach: Sie war geprägt von mentalen Herausforderungen und einer Phase des Rückzugs aus dem Rampenlicht. Dennoch zählt er heute zu den ganz großen internationalen Stars.

Doch wie begann eigentlich sein Einstieg in die Musikwelt? Der kanadische Popsänger gewährte auf Instagram persönliche und unerwartete Einblicke…

Shawn Mendes: Mit 15 Jahren plötzlich im Rampenlicht

Schon früh entdeckte Shawn Mendes gemeinsam mit seiner Schwester Aaliyah die Liebe zur Musik. Das Überraschende: 2011 startete er ganz klein seinem eigenen YouTube-Kanal mit Cover-Versionen bekannter Songs.

Der große Durchbruch gelang ihm 2013 auf der Kurzvideo-Plattform „Vine“, wo seine sechssekündigen Clips Millionen von Klicks erzielen und ihn zum drittbeliebtesten Musiker der App machen. Rasch wurde Talentmanager Andrew Gertler auf den Newcomer aufmerksam und vermittelte ihm einen Plattenvertrag „Island Records“.

Anschließend landete Shawn Mendes mit gerade einmal 15 Jahren mit seinem Song „Life of the Party“ direkt in den Top 25 der US-Billboard-Charts und lief bei zahlreichen deutschen Schülern auf den Pausenhöfen. Sein Debütalbum „Handwritten“ rangierte 2015 auf Platz eins in Kanada und den USA.

Er lässt bei seinen Fans Erinnerungen wiederaufleben

Nun blickte der Popsänger in einem Instagram-Beitrag emotional zurück und zeigte sich mit seinem Herzstück, der Gitarre,während einer „Life of the Party“-Performance bei einem kleinen Auftritt.

Dabei ist Shawn Mendes kaum wiederzuerkennen! Mit Bubigesicht, einem langen gelben T-Shirt und kürzerer Frisur mussten seine Fans gleich zweimal hinschauen.

Aktueller Instagram-Beitrag von Shawn Mendes: So begann seine persönliche Reise.

Doch anhand seiner gefühlvollen Stimme war er eindeutig wiederzuerkennen. Zusätzlich teilte er einen Screenshot mit zwei YouTube-Ausschnitten: ein Video von vor zehn Jahren und ein aktuelles.

Verbindest Du auch etwas Besonderes mit einem seiner Hits?

Der 26-Jährige schrieb dazu: „Wie alles begann“ und „Wie es aktuell läuft“. Bei vielen seiner Fans dürfte der Kanadier unvergessliche Erinnerungen wachgerufen haben.

Ganze Generationen sind mit ihm aufgewachsen und liegen dem Star bis heute zu Füßen. Es bleibt spannend, mit welchen emotionalen Songs er uns künftig überrascht und wie sich seine Reise weiterentwickelt.