Sebastian Pufpaff: „TV total“ kehrt nach Sommerpause mit Knall zurück

Seit seiner Premiere hat sich „TV total“ als unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Fernsehwelt etabliert und ist zum echten Phänomen der Unterhaltungskultur geworden. Anfangs moderiert von Stefan Raab übernimmt mittlerweile Comedian Sebastian Pufpaff das Ruder. Mit der EM 2024 zog das Format in die wohlverdiente Sommerpause ein. Der Sender zeigte bisher Wiederholungsfolgen. Doch jetzt kehrt die Show mit einem Knall zurück!

Sebastian Pufpaff verspricht viel

Am 29. August dürfen sich die Zuschauer auf „TV total XXL“ freuen. Dann wird eine ganz besondere Sonderausgabe der Kultsendung live aus der Kölner Lanxess Arena ausgestrahlt. Die Show verspricht, ein echtes Highlight zu werden, das die Sommerpause mit einer Extra-Portion Unterhaltung beendet. Dabei soll die TV-Übertragung stolze 120 Minuten betragen.

Sebastian Pufpaff, der sich bereits mit seiner humorvollen und schlagfertigen Art einen Namen gemacht hat, zeigt sich begeistert von der bevorstehenden Show. In einer Pressemitteilung von ProSieben beschreibt er „TV total XXL“ als das „Wacken unter den Familienfesten.“ „Wer das verpasst, der hat die DVD-Box vom Wort zum Sonntag zu Hause“, fügt der Moderator hinzu.

Zuschauer müssen sich bei „TV total“ gedulden

Während das genaue Promi-Line-Up noch unter Verschluss gehalten wird, ist bereits bekannt, dass neben der Band „Heavytones“ auch Größen wie Roland Kaiser, Bausa und Electric Callboy auftreten werden.

+++„TV Total“: Zuschauer auf 180 – „Was soll das?“+++

Das große Comeback findet bereits live am 29. August statt, doch Zuschauer zu Hause müssen sich noch etwas länger gedulden. Denn die „XXL-Show“ der ProSieben-Sendung feiert erst am 31. August zur Primetime Premiere im deutsche Fernsehen.

Gastgeber Sebastian Pufpaff steht schon in den Startlöchern und zeigt sich gewitzt wie eh und je: „Der größte Unterschied zwischen ‚TV total‘ im Studio und ‚TV total XXL‘ in der Lanxess Arena sind die Wege zur Toilette. Glücklicherweise bin ich in einem Alter, wo das noch klappt“, so der Moderator in der Pressemitteilung.