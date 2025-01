Sebastian Pufpaff erhält am Tag nach „TV Total“ die Nachricht

Als Sebastian Pufpaff im November 2021 als Moderator der Neuauflage von „TV Total“ die Zuschauer überraschte, hatte ProSieben große Hoffnungen auf den Nachfolger von Stefan Raab gesetzt.

Jetzt, über drei Jahre später, scheinen die Fans sich an den Moderator gewöhnt zu haben. Denn am Tag nach der Ausstrahlung der neuen „TV Total“-Folge erreicht Sebastian Pufpaff und das ProSieben-Team die Nachricht.

Sebastian Pufpaff bekommt die wichtige Nachricht

Mittlerweile hat der Sender an gleich zwei Abenden in der Woche „TV Total“-Ausgaben in seinem Programm. Montags holt sich der Moderator im Ableger „TV Total – Aber mit Gast“ prominente Unterstützung auf seine TV-Couch, mittwochs gibt es dann die Original-Ausgabe der Talkshow.

Doch konnten die Quoten diesen Mittwoch (22. Januar) überzeugen?

Dafür, dass „TV Total“ gleich zweimal in der Woche am Start ist, waren die Zuschauerzahlen vom Mittwoch solide. „TV Total“ lag mit 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen laut „DWDL“ immer noch über dem Senderschnitt. 400.000 Zuschauer schalteten in der jungen Zielgruppe für Sebastian Pufpaff ein. Beim Gesamtpublikum waren es 920.000 Zuschauer.

ProSieben: Comedy-Shows haben keine Chance

Nach „TV Total“ gingen die Zahlen bei ProSieben jedoch immer weiter in den Keller. Die „Quatsch Comedy Show“ wollten insgesamt lediglich 440.000 Menschen sehen, was in der Zielgruppe einen Marktanteil von 5,7 Prozent ausmachte. Die anschließende Sendung „Darüber staunt die Welt – Die lustigsten Knaller-Kids“ rutschte auf 3,6 Prozent ab.

Mal sehen, wie Sebastian Pufpaff und sein „TV Total“-Team in der kommenden Woche abschneiden werden. Am vergangenen Montag saß RTL-Sternchen Evelyn Burdecki im Ableger auf der Couch beim Moderator und sorgte mit einer Aktion für Diskussionen (hier alle Infos >>>).

Danach ließ sie eine Aussage vom Stapel, die sogar Sebastian Pufpaff aus der Fassung brachte. Wenn du wissen willst, was die einstige Dschungelkönigin in der ProSieben-Show gesagt hat, dann ließ hier weiter >>>

Am kommenden Montag (27. Januar) begrüßt Pufpaff übrigens Zirkus-Artist René Casselly in seiner „TV Total“-Ableger-Sendung.