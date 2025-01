„TV total“: Evelyn Burdecki kommt Pufpaff im TV näher – „Deine Lippen schmecken gut“

Wenn ProSieben-Moderator Sebastian Pufpaff in seiner Show „TV Total – Aber mit Gast“ Kultblondine Evelyn Burdecki einlädt, dann kann alles passieren.

Bei der Sendung handelt es sich um einen Ableger der ursprünglichen „TV Total“-Version, in der Sebastian Pufpaff jeweils einen prominenten Gast zu sich ins Studio holt. Am Montag (20. Januar) darf sich Evelyn Burdecki über ein TV-Plausch mit dem Moderator freuen – und kommt ihm verdächtig nahe.

„TV total“: TV-Kuss bei Evelyn Burdecki und Pufpaff?

Evelyn Burdecki begann ihre TV-Karriere 2013/2014 als Kandidaten beim RTL-Format „Take Me Out“, wo sie als Single-Lady den Mann fürs Leben suchte. 2017 wurde sie für die siebte „Bachelor“-Staffel gecastet, in der sie bereits in Folge 1 ausschied. Danach war sie in unzähligen Formaten zu sehen, bevor sie 2019 ihren wohl größten TV-Coup landete: Sie wurde zur Dschungelkönigin im „Dschungelcamp“ gekrönt.

Was Fans vor allem an ihr lieben: Ihre unverblümte, direkte Art und nicht immer ganz so gut durchdachten Sprüche. Mit ihrer Aktion bei „TV Total – Aber mit Gast“ sorgt sie nun erneut für Gesprächsstoff.

Evelyn und Gastgeber Sebastian Pufpaff lassen es sich offenbar mit Naschereien gutgehen. Auf dem Moderatoren-Pult sieht man allerhand Grillsoßen aufgebaut, plötzlich hat Evelyn eine Pommes im Mund und will, dass Sebastian Pufpaff am anderen Ende abbeißt.

Das Spiel kennt fast jeder: Am Ende ist vom Essen nichts mehr da und die Münder berühren sich. Bei Evelyn Burdecki und dem „TV Total“-Star ist es ganz knapp und die Blondine kann sich anschließend einen Spruch nicht verkneifen: „Deine Lippen schmecken wirklich gut!“

„TV Total“: Auch mit Katja Burkard ging es wild zu

Die neue Folge mit Evelyn Burdecki kommt am Montag, den 20. Januar um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Brisant ging es vergangene Woche ebenfalls in der ProSieben-Show zu, als RTL-Moderatorin Katja Burkard bei Sebastian Pufpaff auf der Couch Platz nahm. Die 59-Jährige, die seit 27 Jahren „Punkt 12“ moderiert, war früher mit dem damaligen RTL-Chefredakteur Hans Mahr liiert. Prompt wollte Pufpaff von seinem Gast wissen: „Haste dich hochgeschlafen oder war es Liebe?“

