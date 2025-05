RTL baut Erfolgssendung um: Fans können es nicht fassen

Endlich ist es wieder so weit: Am 10. Mai präsentiert RTL zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge des Formats „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Diesmal muss sich das unverkennbare Trio rund um Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk den mystischen Herausforderungen eines unbekannten Märchenlands stellen.

Blut, Schweiß und Tränen – auch in der „Märchen“-Ausgabe sind die drei Show-Giganten wieder mit vollem Körpereinsatz und Herzblut dabei! Diesmal stellen sich zudem auch Reality-Star Evelyn Burdecki und Schauspieler Uwe Ochsenknecht als Promi-Gegner der Herausforderung. Comedian Wigald Boning schaut als “Rattenfänger von Hameln” vorbei. Die Bekanntgabe der Kandidaten sorgt im Netz vorab bereits für mächtig Zündstoff!

RTL: Zuschauer auf 180

Auch auf Instagram wird die neue Ausgabe des RTL-Formats „Denn sie wissen nicht, was passiert“ groß angekündigt. Die frühzeitige Bekanntgabe der prominenten Gegner ist dabei nicht unentdeckt geblieben und missfällt auf ganzer Linie! „Wird nicht immer gesagt, die 3 wissen vorher nicht, wer die 2 Gegner sind?“ und „Waren die Gegner/Gäste nicht immer geheim?“ lauten nur einige der Kommentare.

Ein anderer Nutzer schreibt außerdem: „Ja, aber in letzter Zeit wussten sie es immer, finde ich auch bisschen doof.“ Wie der Name der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ bereits verrät, beruht das Konzept der Show darauf, dass Schöneberger, Jauch und Gottschalk vorab nicht wissen, was am Abend auf sie zukommt. Die frühzeitige Bekanntgabe der Gegner verstößt gegen diese Richtlinie – ganz zum Ärger der Zuschauer!

RTL: Fans sind sich uneinig

Auch darüber hinaus sorgt die RTL-Sendung in den sozialen Medien für ordentlich Gesprächsstoff. Während die einen hellauf begeistert vom Konzept der Show, sowie den Kandidaten sind, missfällt anderen neben den prominenten Gegnern vor allem auch die erneute Besetzung der TV-Urgesteine Thomas Gottschalk und Günther Jauch:

„Ich freu mich! Hoffentlich moderiert Thomas wieder. Ich sehe Barbara und Herrn Jauch gern zusammen spielen. Barbara ist sowieso die einzige, die die Regeln versteht.“

„Tolles Motto und die Gäste klingen auch nach Spaß!“

„Oh so cool, Evelynchen ist dabei. Das wird lustig!“

„Schrecklichste Sendung ever!“

„Schaue es auch gern, aber mit Evelyn? – nein, danke!“

„Ich finde diese Show total lächerlich!“

„Kann einfach nicht begreifen, dass man diesen „alten grauen Männern“ noch so viel Sendezeit im deutschen Fernseher gibt!“

Die bisherigen Folgen von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gibt es nach TV-Ausstrahlung ebenfalls in voller Länge auf RTL+.