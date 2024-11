Sebastian Pufpaff: Am Morgen nach TV total darf es jeder wissen

„TV total“ galt für eine lange Zeit als eine der erfolgreichsten Unterhaltungsshows des Landes. Unter der Leitung und Moderation von Showmaster Stefan Raab feierte das Prosieben-Format von 1999 bis 2015 große Erfolge. Nach dem vorläufigen Fernseh-Aus von Raab wurde die Sendung pausiert.

Doch dann gab es für Fans der Show Grund zur Freude. Denn im Jahr 2021 wurde das Format fortgesetzt. Raab fungierte von nun an jedoch ausschließlich als Produzent hinter der Kamera, die Rolle des Showmasters nahm der Kabarettist und Fernsehmoderator Sebastian Pufpaff ein. Nach einer anfänglichen Skepsis scheinen sich die Zuschauer an das neue Gesicht gewöhnt zu haben. Am Tag nach der Ausstrahlung hat der neue „TV total“-Moderator nun Grund zur Freude.

Sebastian Pufpaff erhält freudige Nachrichten

Bisher zeigte ProSieben immer mittwochs eine neue Folge von „TV total“. Da die Sendung schnell zu einem Erfolg wurde, baute der Sender das Format nun weiter aus. Seit dem 25. Oktober wird zusätzlich auch am Montag eine Episode gezeigt. Unter dem Namen „TV Total – Aber mit Gast“ wird Sebastian Pufpaff nicht alleine vor der Kamera stehen. In der ersten Folge des Ablegers lud er sich Rapper Bushido ins Studio ein.

Am Morgen nach der Ausstrahlung steht nun fest, dass sich dieses Wagnis gelohnt hat. Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten der ProSieben-Sendung durchaus sehen lassen. Beim Gesamtpublikum erzielte „TV total“ einen Marktanteil von 3.3 Prozent, was zwar deutlich niedriger als die Zahlen der regulären Folgen am Mittwoch ist, aber dennoch im Senderschnitt liegt. 850.000 Menschen schalteten hier zur Primetime den Fernseher an.

Bessere Quoten dürfen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnet werden. Mit einem Marktanteil von 10.1 Prozent schlägt sich der „TV total“-Ableger ausgesprochen gut. 500.000 Menschen schauten sich die Sendung rund um Sebastian Pufpaff an. In den vergangenen Wochen erreichten die regulären Folgen am Mittwoch jeweils über eine Million Zuschauer. Für den Anfang sind die Zahlen von „TV total mit Gast“ jedoch bemerkenswert.

Nur „Bauer sucht Frau“ erfolgreicher

Erfolgreicher war in der jüngeren Zielgruppe ausschließlich die RTL-Dating-Show „Bauer sucht Frau“. Die von Inka Bause moderierte Sendung holte hier einen Markanteil von stolzen 14.4 Prozent, 700.000 Zuschauer sahen den liebenswerten Landwirten bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu. Beim Gesamtpublikum konnte vor allem der ZDF-Film „Der gute Bulle – Heaven Can Wait“ mit einem Marktanteil von 19.5 Prozent punkten.

Über diese guten Neuigkeiten wird sich Sebastian Pufpaff sicherlich freuen. Von nun an können sich die Fans von „TV total“ auf zwei Fernsehhighlights in der Woche freuen.