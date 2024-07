Sebastian Bezzel: Kurz nach „Eberhofer“-Ausstrahlung gibt’s Grund zum Jubeln

Die Filme sind absolut Kult: Seit Jahren schon haben die Eberhofer-Krimis von Autorin Rita Falk eine große Fangemeinde. Und auch die Verfilmungen von Werken wie „Dampfnudelblues“, „Kaiserschmarrndrama“ oder „Leberkäsjunkie“ sind unglaublich beliebt und lockten Millionen Menschen in die Kinos. Mit dem aktuellen „Eberhofer“-Kinofilm „Rehragout-Rendezvous“ jedoch zogen dunkle Wolken über der heilen bayrischen Eberhofer-Welt auf. Autorin Rita Falk hatte die Verfilmung mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff und Co. hart kritisiert.

Als „unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär“ hatte sie das Drehbuch in einem Interview mit dem „Spiegel“ bezeichnet. Erfolgreich war die Verfilmung trotzdem. Am Montag (22. Juli 2024) lief die Verfilmung erstmals auch in der ARD. Und konnte auch hier wieder beim Publikum punkten.

Sebastian Bezzel und der Eberhofer-Krimi fahren gute Quoten ein

So berichtet das Branchenportal „DWDL“, dass „Rehragout-Rendezvous“ bei der TV-Premiere überzeugen konnte. 4,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten Sebastian Bezzel und Co. einen Marktanteil von 20,4 Prozent.

Ähnlich gut lief es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. 0,81 Millionen schalteten ein und bescherten der ARD laut den Zahlen, die „DWDL“ vorliegen, sogar die höchste Zuschauerzahl des Tages. Und auch der Marktanteil kann sich sehen lassen: 18,5 Prozent schalteten um 20.30 Uhr nach dem ARD-Brennpunkt zur „Wende im US-Wahlkampf“ ein.

Im Gesamtpublikum sicherte sich das ZDF den Tagessieg: 5,42 Millionen schalteten den Krimi „Nord Nord Mord“ ein. Ein Marktanteil von 23,3 Prozent.

Gute Zahlen fuhr auch der bereits angesprochene „Brennpunkt“ zum US-Wahlkampf ein. 4,71 Millionen schalteten im Gesamtpublikum ein und bescherten der ARD damit 21,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern waren es 0,77 Millionen und damit 21,1 Prozent.