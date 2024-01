Schlagerchampions 2024: Kurz nach der Show – Beatrice Egli mit Hammer-Nachrichten für ihre Fans

Gleich zu Beginn des Jahres sind die Schlager-Fans wieder mächtig auf ihre Kosten gekommen. Bei den „Schlagerchampions 2024“ lieferte Florian Silbereisen den Fans mal wieder ein buntes Programm – und sang dabei auch selbst an der Seite von Beatrice Egli.

Rund 48 Stunden nach den „Schlagerchampions 2024“ hat Silbereisens Gesangspartnerin Beatrice jetzt eine echte Hammer-Nachricht für ihre Fans, denn das Traum-Duett gibt es jetzt noch einmal in voller Länge zum Genießen.

Schlagerchampions 2024: Beatrice Egli verkündet tolle Nachrichten

Mit dem Duett „Das wissen nur wir“ verdrehen Beatrice Egli und Florian Silbereisen den Fans schon seit Monaten den Kopf. Kein Wunder, dass auch bei den „Schlagerchampions 2024“ großer Jubel aufbrandete, als die beiden Schlager-Stars gemeinsam auf die Bühne kamen und ihren Song performten.

+++ Beatrice Egli verkündet große Neuigkeiten – „Der absolute Wahnsinn“ +++

Wer den Auftritt verpasst hat, wird sich mit Sicherheit ärgern. Doch jetzt hat Beatrice Egli für ihre Fans eine gute Nachricht: „Ab sofort könnt ihr sowohl die TV-Premiere von „Du, Du, Du“ als auch „Das wissen nur wir“ im Duett mit Florian Silbereisen bei den Schlagerchampions auf dem YouTube-Channel von Mein Herz schlägt Schlager in voller Länge anschauen!“, schreibt sie bei Instagram. Außerdem ist das Duett auch schon in der ARD-Mediathek verfügbar.

Fans können sich nicht entscheiden

„Welcher Auftritt hat euch besser gefallen?“, will Beatrice Egli von ihren Fans wissen, doch die können sich nicht entscheiden. „Es waren beide Auftritte mega gut“, schreibt ein Egli-Anhänger in den Kommentaren, eine Andere meint: „Beide Auftritte waren super!“. Sie werden sich also ganz bestimmt den Auftritt noch einmal anschauen.

Ob Helene Fischer mit ihrem grandiosen Hit-Medley, Andrea Berg mit ihrem Kracher-Auftritt zum Abschluss oder das Duett von Beatrice Egli und Florian Silbereisen – die „Schlagerchampions 2024“ war für die ARD ein echter Erfolg. Das spiegelte sich auch in den TV-Quoten wider (Hier mehr dazu!).