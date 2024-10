„Schlagerbooom“: Bittere Absage an Florian Silbereisen! „Schweren Herzens“

Es ist die Party des Jahres für alle Schlager-Fans: Am Samstagabend (19. Oktober) steigt der nächste „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen! Der Moderator trommelt dafür die populärsten Künstler der Branche in der Dortmunder Westfalenhalle zusammen. Doch auf einen seiner Gäste muss er wohl oder übel verzichten.

„Schlagerbooom“: Bittere Absage kurz vor Start

Am Samstagabend versammelt sich das Who’s who der Schlagerwelt. Von Vanessa Mai über Andrea Berg bis hin zu Roland Kaiser und Kerstin Ott: Die Gästeliste kann sich in jedem Fall sehen lassen. Doch ein Künstler wird an diesem Abend nicht dabei sein können. Ballermann-Star Tim Toupet ist aus gesundheitlichen Gründen raus.

„Schweren Herzens muss ich meine Teilnahme am Schlagerboom am Samstag aus gesundheitlichen Gründen absagen. Leider bin ich zu angeschlagen, um nach Deutschland zu fliegen. Ich wünsche Mickie Krause viel Erfolg bei der Performance unseres gemeinsamen Songs ‚Dann leg ich Schlager auf‘ und allen Künstlern und Zuschauern eine großartige Show“, schreibt er auf Instagram. Seine Fans können das nur schwer verkraften.

„Schlagerbooom“ ohne Tim Toupet

In den Kommentaren bedauern zahlreiche Nutzer die Absage von Tim Toupet. „Oh ne, wie ärgerlich! Aber Gesundheit geht vor! Ruh dich aus und genieße eure Nummer vor dem Fernseher! Gute Besserung!“, schreib ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Oh, schade. Wir feiern dann bei Mickie für dich mit. Gute Besserung Tim.“ Ob es einen Ersatz für den Ballermann-Sänger geben wird, ist noch nicht bekannt.

Die ARD zeigt den „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen am Samstagabend (19. Oktober 2024) ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Danach gibt es die Sendung auch in der Mediathek.