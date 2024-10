„Schlagerboom“: Plötzlich bricht Michelle in Tränen aus – der Grund lässt niemanden kalt

Den 19. Oktober haben sich wahre Schlagerfans bereits seit Monaten freigehalten. Denn am Samstagabend präsentierte Florian Silbereisen das Showhighlight „Schlagerboom“ aus der Westfalenhalle in Dortmund. Mit hochkarätigen Gästen aus der Welt des Schlagers begeisterte die ARD rund 20.000 Zuschauer vor Ort und Millionen von Menschen vor den Fernsehbildschirmen.

Nach einem spektakulären Einzug von Florian Silbereisen gaben Stars wie DJ Ötzi, Vincent Gross, John Kelly und Beatrice Egli ihre Hits zum Besten. Im Anschluss daran betrat Schlagerstar Michelle die Bühne und performte ihren neuesten Song. Als die letzten Töne verklungen waren, gesellte sich Silbereisen dazu, um seinem Gast einige Fragen zu stellen. Doch was dann passierte, sorgte bei Michelle für riesengroße Tränen.

„Schlagerboom“: Rührende Liebeserklärung von Eric Philippi

Denn nach dem stimmungsvollen Auftritt von Schlagerstar Michelle musste „Schlagerboom“-Gastgeber Florian Silbereisen der Sängerin etwas beichten. Eigentlich war es abgesprochen, dass Silbereisen der Musikerin nach ihrem Auftritt einige Interviewfragen stellt. Doch dieser Plan war lediglich eine Taktik, um Michelle abzulenken. Denn in Wahrheit hatte Michelles Liebster Eric Philippi eine ganz besondere Überraschung für sie vorbereitet.

Florian Silbereisen beichtete der Sängerin, dass von nun an alles anders laufen werde als geplant. Denn in den nächsten Minuten werde ihr Partner einen Liebessong performen, den er nur für sie geschrieben hat. Das Paar trennt stolze 25 Jahre, was 9000 Tagen entspricht. Der emotionale Song von Eric Philippi heißt deshalb ebenfalls „9000 Tage“.

Bereits diese Ankündigung sorgte bei „Schlagerboom“-Gast Michelle für Tränen in den Augen. Doch viel Zeit, um das Gesagte zu verarbeiten, hatte die Sängerin nicht, denn Florian Silbereisen begrüßte bereits Eric Philippi auf der Bühne. Der Musiker saß am Klavier und sang mit rührenden Worten davon, wie sehr er seine Michelle trotz des Altersunterschiedes liebt.

Immer wieder wurde währenddessen Michelle gezeigt, die im Arm von Florian Silbereisen völlig in Tränen aufgelöst war. Auch der „Schlagerboom“-Gastgeber war sichtlich gerührt und musste sich die ein oder andere Träne wegwischen. Die Performance von Eric Philippi hatte wohl niemanden in der Halle kalt gelassen, Silbereisen schwärmte sogar: „Was für ein Moment!“ Im Anschluss an die Performance am Klavier stürzte Michelle zu ihrem Liebsten und gab ihm einen Kuss. Mit dieser Überraschung hätte sie wohl niemals gerechnet!

Michelle und Eric Philippi mussten aufgrund ihres großen Altersunterschiedes viel Gegenwind aushalten. Die Liebe der Schlagerstars war jedoch stark genug, Michelle bekräftigte: „Das stürzt einfach nichts um.“ Auf der Bühne des „Schlagerbooms“ konnte das Paar nun einmal mehr seine Liebe besiegeln und hat dabei sicherlich Millionen von Menschen zu Tränen gerührt.