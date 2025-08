Absurde Programm-Planung um Florian Silbereisen: Zuschauer sehen doppelt

Florian Silbereisen steht vor einem besonderen TV-Moment. Am 30. August übernimmt der Schlagerstar erstmals die Moderation der „Maus-Show“ und vertritt damit seine Kollegin Esther Sedlaczek, die in Babypause ist.

Er führt mit großer Vorfreude durch die Sendung, wie er in einer WDR-Pressemitteilung deutlich macht: „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen.“ Doch seine Fans werden an diesem Abend vor die Wahl gestellt.

Florian Silbereisen zwischen zwei Shows

Das hat der beliebte Moderator wohl selbst auch noch nie erlebt. Die Premiere von Florian Silbereisen wird zu einer kuriosen Doppelsituation: Zeitgleich läuft eine Wiederholung der „Ross Antony Show“ im MDR, in der er mitwirkt.

Dort empfängt Gastgeber Ross Antony viele Stars, darunter Andy Borg und KLUBBB3 und eben auch Florian Silbereisen selbst. Beide Shows konkurrieren an dem Abend also um die Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Florian Silbereisen ist seine eigene Konkurrenz

Ein weiterer Zufall: In beiden Sendungen spielt neben dem „Traumschiff“-Kapitän auch sein Kollege Andy Borg eine Rolle. In der „Maus-Show“ unterstützt er den Moderator und in der „Ross Antony Show“ tritt er auf. Diese Situation sorgt für Spannung, denn Silbereisen buhlt zur gleichen Zeit in zwei Sendungen um die Gunst des Publikums. Es bleibt abzuwarten, in welcher Rolle er mehr überzeugt.

Florian Silbereisen freut sich ganz besonders auf seine Premiere bei der „Maus-Show“. Er sieht die Vertretung für Esther Sedlaczek als große Ehre. Mit dieser neuen Herausforderung beweist der 44-Jährige einmal mehr seine Vielseitigkeit im TV-Geschäft. Sein Engagement verleiht beiden Shows eine besondere Note!

