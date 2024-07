Überraschung beim „Schlagerboom“: Plötzlich stürmen SIE die Bühne

Ein Meer aus Lichtern, schillernde Performances und eine Überraschung, die das Stadion in Kitzbühel zum Beben brachte: Florian Silbereisen präsentierte am Samstagabend (29. Juni) das spektakuläre „Schlagerboom Open Air“, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte.

Dabei sorgte vor allem der Auftritt der Schlagerstars Die Draufgänger für einen ganz besonderen Moment…

Schlagerboom: Plötzlich wird es ganz laut

Von Andrea Berg bis Voxxclub, die Crème de la Crème der Schlagerwelt versammelte sich in Kitzbühel, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Florian Silbereisen, der Meister der Schlagers, versprach eine unvergessliche Show und hielt Wort. „Zum 30-jährigen Jubiläum unserer Shows verwandelt sich das Stadion in Kitzbühel in ein riesiges Lichtermeer! Alle feiern und singen mit! Das wird unvergesslich!“, teaserte der TV-Moderator bereits vorher an.

+++ ARD: Regen-Chaos bei „Schlagerboom Open Air“ – Star reagiert auf der Bühne sofort +++

Als die österreichische Band Die Draufgänger ihren Hit „Cordula Grün“ zum Besten gab, kochte die Stimmung über. Doch der wahre Knaller folgte direkt nach ihrem Auftritt! Zwei Männer stürmten die Bühne, nicht etwa als Sicherheitsrisiko, sondern als Überbringer von etwas ganz Besonderem: einer goldenen Auszeichnung. Vor den Augen tausender Fans und einem staunenden Florian Silbereisen steht es nun fest: ihr Hitsong geht gold! Die Menge tobte, Jubelschreie erfüllten die Luft.

„Wir gratulieren ganz herzlich den Draufgängern“, rief ein überglücklicher Silbereisen ins Mikrofon, „Ich freue mich für euch!“ Dabei nahmen die Bandmitglieder, sichtlich gerührt und überrascht, die goldene Platte entgegen. Sie feierten ihren Erfolg mit einem Meer aus Schlagerfans, die jeden Moment der Zeremonie mit Jubel begleiteten.