Schlager-Star Roland Kaiser: SO feiert er Weihnachten

Er ist eine Schlagerikone und über Generationen hinweg bekannt, Roland Kaiser hat mit seinen 71 Jahren eine beachtliche Karriere nachzuweisen. Im Jahr 1980 gelang dem Musiker der große Durchbruch mit dem Hit „Santa Maria“.

Doch auch mehr als vierzig Jahre später ist noch längst nicht Schluss. Mit seiner Tour „50 Jahre – 50 Hits“ wird der Schlagerstar im kommenden Jahr durch Deutschland reisen und stolze fünfzig Lieder performen. Bis dahin muss der Sänger nochmal alle Batterien aufladen, um für die anstrengenden Bühnenshows topfit zu sein. In einer Fragerunde verrät Kaiser nun, wie er die Weihnachtsfeiertage verbringen wird.

Roland Kaiser: Die Ruhe vor dem Sturm

Roland Kaiser gehört zu einer Generation, die ohne die sozialen Medien aufgewachsen ist. Dennoch führt der Schlagerstar nun ein erfolgreiches Instagram-Profil, dem 156.000 Menschen folgen. Kaiser teilt hier berufliche Informationen, private Schnappschüsse und große Ankündigungen mit seinen Fans. Am Mittwoch (12. Dezember) veranstaltete der Musiker eine kleine Fragerunde. Neben Fragen zu der „Giovanni Zarrella Show„, an der Kaiser am Wochenende mitwirkt, fragen Fans nach zukünftigen Tourdaten und danach, ob der Musiker bei seiner Tour tatsächlich fünfzig Lieder singen wird. Diese Frage bejaht Kaiser selbstbewusst. Bei der nächsten Fan-Frage wird es dann jedoch etwas privater.

Ein Follower fragt Roland Kaiser nämlich danach, wie er die Weihnachtsfeiertage verbringen wird. Der Schlagerstar hat darauf eine klare Antwort und schreibt: „Wir werden alle gemeinsam bei unserem Sohn Tim, mit seiner Ehefrau Annika und den Enkelkindern feiern. Es wird gutes Essen, Weihnachtsmusik und natürlich Geschenke für die Kinder geben. Einfach ein ganz entspanntes Weihnachtsfest.“ Passend dazu postet der Schlagerstar ein Foto von seinen beiden Enkelkindern, die den Weihnachtsbaum dekorieren. Kaiser wird die Weihnachtszeit also nutzen, um sich vor dem Beginn der Tour noch einmal so richtig zu entspannen.

Die Frage darauf, wie sehr der Schlagerstar Sylt liebt, beantwortet Kaiser mit den Worten: „Meine Familie und ich lieben es einfach auf Sylt. Totaler Wohlfühlort für uns.“ Nach der großen Tour im kommenden Jahr wird sich der Schlagerstar sicherlich erstmal mit einem Urlaub an der Nordsee belohnen.