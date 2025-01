Matthias Opdenhövel: Nach „Schlag den Star“ geht die bittere Nachricht um

Am Samstagabend (11. Januar) hieß es zur besten Sendezeit bei ProSieben wieder: „Schlag den Star“! Unter der Moderation von Matthias Opdenhövel traten Detlef Soost mit Ehefrau Kate Hall gegen Eko Fresh und Sarah Bora an – ein Duell der Extraklasse, möchte man meinen. Doch die traurige Wahrheit ist: Die Zuschauer blieben aus.

Während die Promis in packenden Wettkämpfen um 100.000 Euro kämpften, schalteten Millionen Zuschauer schlichtweg um. Der Grund? Ein Krimi aus Münster! Der „Wilsberg“-Krimi im ZDF zog laut „DWDL“ unglaubliche 6,8 Millionen Menschen vor die Bildschirme und sicherte sich damit den unangefochtenen Tagessieg. Ein harter Schlag für die einst so gefeierte Wettkampf-Show von ProSieben.

Nach „Schlag den Star“ herrscht Krisenstimmung

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: „Schlag den Star“ schaffte es nicht einmal in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen an diesem Abend. Ein echtes Desaster für die Show, die sonst so viele Fans begeistert. Mit weniger als 1,57 Millionen Zuschauern würden böse Zungen von einem Quotenflop sprechen.

Doch ein kleiner Trost bleibt: In der jüngeren Zielgruppe konnte die Show punkten. Mit 0,45 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,5 Prozent lag sie immerhin vor den „Schlagerchampions“ der ARD. Ein schwacher Trost, aber immerhin ein Lichtblick am Horizont. Die Konkurrenz war an diesem Samstagabend einfach zu stark. Neben dem Quoten-Hit „Wilsberg“ sorgten Wintersportübertragungen im ZDF für hohe Einschaltquoten.

Am Ende von „Schlag den Star“ konnten übrigens Kate Hall und Detlef Soost den begehrten Geldkoffer mit 100.000 Euro entgegennehmen.

Sendung verpasst? Kein Problem! In der Joyn-Mediathek können Fans der ProSieben-Show „Schlag den Star“ die Folgen ganz bequem nachholen.