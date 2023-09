„Schlag den Star“: 100.000 Euro Preisgeld winken – unglaublich, was Pietro Lombardi damit vorhat

Am Samstag (2. September) ist es wieder so weit: Zwei Stars kämpfen in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ gegeneinander. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Für die Kandidaten Pietro Lombardi und Chris Tall ist das Geld zum Greifen nah – der Sänger und der Comedian fordern sich heraus.

Jetzt verrät Pietro Lombardi auch, was er mit der Gewinnsumme machen würde. Seine Worte überraschen.

„Schlag den Star“: Pietro Lombardi macht Fans Ansage

Bereits zweimal nahm Pietro an der Sendung „Schlag den Star“ teil, doch weder gegen Streamer Jens „Knossi“ Knossalla noch gegen Sänger Gil Ofarim konnte sich der 31-Jährige durchsetzen. Jetzt gilt es also, Chris Tall zu besiegen. Kein leichtes Unterfangen, denn die beiden sind eigentlich Buddys.

„Das Gute ist, wir sind wirklich sehr gute Freunde, respektieren uns schon seit Jahren und verstehen uns echt sehr gut. Trotzdem gehen wir beiden mit einem großen Ehrgeiz daran, wir wollen beide gewinnen, ganz klar. Aber am Ende soll es halt eben der Bessere werden“, erzählt Pietro in seiner Instagram-Story. Und nicht nur das.

Denn dem „Schlag den Star“-Teilnehmer liegt etwas auf dem Herzen.

„Eine Sache will ich noch loswerden. Des Öfteren habe ich die Frage bekommen: Pietro machst du Schlag den Star nur wegen der 100.000 Euro Preisgeld oder weil du wirklich Bock draufhast? 1. Geld lockt mich schon lange nicht mehr. Ich mache nur noch die Sachen, die ich liebe und Sachen, hinter denen ich auch stehen kann. 2. habe ich keine Garantie, dass ich gewinne“, so der gebürtige Karlsruher.

Das potenzielle Preisgeld würde er sinnvoll anlegen, wie er weiter verrät. „Ich weiß aber, wenn ich gewinnen sollte, für was das Geld genutzt wird. Es wird unter meinen Liebsten aufgeteilt. Ich will noch was für andere Zwecke machen und in meine Tasche kommt nix. Ich spiele eigentlich für meine Familie.“

Mit Familie meint Pietro Lombardi sicher seine Freundin Laura Maria Rypa und seine beiden Kinder Leano und Alessio (stammt aus erster Ehe mit Sarah Engels).

„Schlag den Star“ kommt am Samstag um 20.15 Uhr bei ProSieben.