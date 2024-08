„Schlag den Star“: Amira um 100.000 Euro reicher – Oliver Pocher fordert jetzt Zahlung

Amira Aly hat es geschafft! Im großen TV-Duell bei „Schlag den Star“ besiegte sie Vanessa Mai und feierte ihren Sieg mit einem strahlenden Instagram-Post.

Doch während die 31-Jährige ihre Freude über den Koffer mit 100.000 Euro teilte, konnte Ex-Mann Oliver Pocher nicht widerstehen, einen frechen Kommentar abzugeben.

„Schlag den Star“: Frecher Pocher-Kommentar bei Instagram

Kaum verkündet Amira stolz ihren Sieg, sorgt Ex-Mann Oliver erneut für Aufruhr: „Na, dann können ja jetzt ein paar Rechnungen bezahlt werden!“, schrieb Pocher provokant unter Amiras Beitrag, garniert mit einem Kuss-Emoji. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Während einige Fans über Pochers Humor lachten, fanden andere klare Worte für den Comedian und seine „dämlichen“ Sticheleien.

Amira hat in letzter Zeit viel erreicht – von der Moderation eigener TV-Sendungen bis hin zu einem erfolgreichen Podcast mit ihrem Bruder Hima. Doch in der Trennungsphase musste sie sich oft unfaire Kritik anhören. Man warf ihr vor, nur durch Pocher berühmt geworden zu sein. Jetzt scheinen die Meinungen zu kippen. Ein User entschuldigte sich öffentlich bei Amira: „Ich möchte mich entschuldigen. In der Trennungsphase habe ich dich zu negativ betrachtet und nur die Schuld bei dir gesehen. Das war nicht fair von mir.“

Unter Amiras Post sammeln sich hunderte Kommentare – einige bejubeln ihren Erfolg, andere kritisieren Pochers Verhalten. Der Komiker selbst sieht das gelassen. In einem Interview mit „Bunte“ sagte er: „Ich habe mich damit abgefunden, dass ich sowieso immer polarisiere. Die Leute zu unterhalten, sehe ich als meinen Job“

Ob Amira sich von den Sticheleien ihres Ex-Mannes beeindrucken lässt? Wohl kaum. Sie hat mit ihrem Sieg und ihrer positiven Online-Präsenz gezeigt, dass sie längst aus Pochers Schatten herausgetreten ist.