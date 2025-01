Sat.1-Star wendet sich schmerzerfüllt an seine Fans – „Jetzt hat’s mich auch erwischt“

Vanessa Blumhagen lässt ihre rund 200.000 Followern nur zu gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Dazu gehören für den Sat.1-Star auch die weniger schönen Momente. Jetzt hat es die Moderatorin eiskalt erwischt. Ihr Problem werden wohl heutzutage viele nur zu gut kennen.

Als Journalistin, Moderatorin und Influencerin ist Vanessa Blumhagen eine gefragte Frau. Klar, dass sie aufgrund ihres Jobs viel Zeit am Handy verbringt. Dass das nicht immer ganz gesund ist, musste das Sat.1-Gesicht jetzt auf schmerzhafte Art und Weise erfahren.

Vanessa Blumhagen hat ein Problem

Vanessa Blumhagen leidet an dem sogenannten „Handydaumen“. Das teilte sie ihrer Community via Instagram-Story schmerzerfüllt mit. „Jetzt hat’s mich auch erwischt“, beginnt sie ihren Beitrag. Dazu postet sie ein Foto ihrer Hand.

„Das Handy ist neben dem Rechner mein Arbeitsgerät Nummer eins. Ich habe die aufkommenden Schmerzen die letzten Tage ignoriert“, gibt die 47-Jährige ganz offen zu. „Und jetzt tut’s richtig weh. Bis in den Arm. Bei jeder Bewegung. Ignorieren war nicht so clever.“

„Handydaumen“ immer weiter verbreitet

Das Problem in den Griff kriegen, will Vanessa Blumhagen jetzt unter anderem mit Infrarotlicht. „Wer hat noch ’ne Idee?“, will das TV-Gesicht zusätzlich von seinen Fans wissen.

Der „Handydaumen“ wird wegen des erhöhten Smartphone-Konsums immer mehr zur Volkskrankheit. Wer Schmerzen am Daumensattelgelenk hat, der ist besonders geplagt beim Greifen und Halten, wie der „MDR“ schreibt. Aber auch das Zubinden von Schnürsenkel kann schwerer fallen, genauso, eine Flasche zuzudrehen.

Dann solltest du besser zum Arzt gehen

Wenn der Schmerz immer wieder zurückkehrt, es permanent wehtut oder dir Sachen immer wieder aus der Hand fallen, dann solltest du einen Arzt aufsuchen – Vanessa Blumhagen wird sich wohl demnächst etwas eher an den Doktor ihres Vertrauens wenden.