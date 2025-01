Ex-„Frühstücksfernsehen“-Star Amira Tröger: Foto zeigt sie unter Tränen

Für viele war Amira Tröger der Sonnenschein am Morgen: Mit ihrem strahlenden Lächeln moderierte sie jahrelang das beliebte „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1. Doch im Herbst 2022 entschied sie sich, dem TV-Job den Rücken zu kehren, um die Welt zu bereisen und neue Herausforderungen zu meistern.

Seitdem hält sie ihre Fans auf Instagram über ihren abenteuerlichen Alltag auf dem Laufenden – und sorgt jetzt mit einem emotionalen Post für Aufsehen.

„Frühstücksfernsehen“-Star: Worte lassen aufhorchen

Viele deutsche Zuschauer starten ihren Tag mit dem Sat.1-„Frühstücksfernsehen.“ Auch Amira Tröger gehörte vor einigen Jahren zum Moderationsteam der Morgenshow. Vor rund drei Jahren verabschiedete sie sich jedoch. Auf Instagram hält sie ihre Follower seitdem stets up-to-date. Mit Reisefotos und ehrlichen Worten nimmt sie ihre Fans mit auf ihre persönliche Reise. Doch ihr neuester Post schlägt einen nachdenklicheren Ton an.

„Manchmal fühlt es sich an, als ob man in einem riesigen Ozean treibt, ohne zu wissen, wo das nächste Land ist“, schreibt sie – und trifft damit mitten ins Herz ihrer Community.

„Frühstücksfernsehen“-Star zeigt sich unter Tränen

Auf einer Reihe von Fotos zeigt sich die ehemalige „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin sogar ganz privat, mit verweinten Augen. Dazu ergänzt sie: „Es ist okay, sich verloren zu fühlen. Es ist okay, nicht genau zu wissen, wohin es geht. Ich habe das selbst so oft erlebt – es ist unbequem, es ist anstrengend, aber es gehört irgendwie zum Leben dazu.“

Ihre Offenheit bewegt viele. In der Kommentarspalte ihres Posts drücken Fans ihre Unterstützung aus. „Sehr schön gesagt“ und „Du bist nicht allein damit, ich fühle deinen Schmerz“, lauten nur einige der mitfühlenden Nachrichten.

Auch wenn Amira Tröger nicht mehr ab 5.30 Uhr die Zuschauer zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ begrüßt, merkt man: Sie erreicht noch immer die Menschen. Und wer weiß? Vielleicht sehen wir sie eines Tages wieder auf unseren Bildschirmen – bis dahin inspiriert sie weiterhin auf Social Media.