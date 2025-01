„Frühstücksfernsehen“: Jetzt gibt es Grund zur Freude

Morgens halb zehn in Deutschland: Die Kaffeemaschine läuft, der Toast duftet – und das „Frühstücksfernsehen“ sorgt für strahlende Gesichter! Werktags und sonntags sind das Morgenmagazin sowie bekannte Gesichter wie Marlene Lufen, Alina Merkau und Matthias Killing längst ein fester Bestandteil des Tages für viele Zuschauer. Jetzt gibt es Grund zur Freude.

Sat.1 zeigt, dass ein guter Start in den Tag gefragt ist wie nie. Die beliebte Morning-Show hat sich am Dienstag (14. Januar) mit einem grandiosen Quoten-Coup zurückgemeldet. Ganze 460.000 Zuschauer ließen sich laut „DWDL“ zwischen 5.30 und 10 Uhr von Marlene Lufen und Co. den Morgen versüßen. Und das Beste: Ein sagenhafter Marktanteil von 24 Prozent wurde erreicht!

Jubel bei Sat.1: „Frühstücksfernsehen“ feiert Erfolg

Damit erlebt das „Frühstücksfernsehen“ seinen größten Erfolg seit 2011. Damals, beim 35-jährigen Jubiläum, lief es laut dem Medienmagazin „DWDL“ noch besser, doch das war ein besonderes Event. Diesmal ist der Erfolg ganz allein den charmanten Moderatoren zu verdanken, die mit guter Laune und spannenden Themen punkten. Während Sat.1 jubelt, bleibt die Konkurrenz blass.

RTL und die „Punkt“-Sendungen kommen nur auf schlappe 220.000 Zuschauer und Marktanteile zwischen 9,2 und 11,6 Prozent. Ein deutlicher Sieg für das „Frühstücksfernsehen“! Doch auch bei RTL gab es einen Lichtblick – allerdings in der Nacht von Montag auf Dienstag.. Die NFL-Übertragung der Partie zwischen den Minnesota Vikings und den Los Angeles Rams sorgte für Furore.

Über 30 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, trotz später Stunde, lockten 160.000 Football-Fans vor die Bildschirme.

Doch das „Frühstücksfernsehen" teilt auch emotionale Momente.